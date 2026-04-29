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Philips Sonicare 5100 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Tento produkt už nie je dostupný

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Philips Sonicare 5100Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

HX6851/53

HX684E

Philips Sonicare 5100 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro

Tento produkt už nie je dostupný

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Návod na použitie

  • PDF súbor, 8.4 MB
  • 10 September 2024

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