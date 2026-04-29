Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Elektrické zubné kefky
Všetky rady
Philips Sonicare 5100 Sonická zubná kefka s 3 režimami a cestovné puzdro
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HX6851/53
HX684E
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Návod na použitie
Všetko (4)
Prečo je medzi kefkovým nadstavcom a rukoväťou medzera?
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ako čistiť zubnú kefku Philips Sonicare?
Sonic electric toothbrushPlastové cestovné puzdro
Philips SonicarePlastové cestovné puzdro
Philips SonicareUV sanitizér kefkových nástavcov
Philips SonicareNabíjacia základňa
ProResults6-balenie kefkových nástavcov
Zubná kefka Sonicare vibruje slabšie
Zubná kefka Sonicare vibruje príliš silno
Zubná kefka Sonicare sa nenabíja
Kefkový nadstavec mi vypadáva zo zubnej kefky Sonicare
Zubná kefka Sonicare nevibruje
Moja zubná kefka Sonicare vydáva vysoký hluk
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Reklamácia, odstránenie problémov a servis
Nefunguje váš výrobok tak, ako by mal?
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme