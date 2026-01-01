Januárový výpredaj: zľavy až 25 % Zobraziť
  Pokročilá starostlivosť pre citlivé zuby a ďasná

    Philips Sonicare Series 6500 Nabíjateľná zubná kefka

    HX7411/09

    Pokročilá starostlivosť pre citlivé zuby a ďasná

    Aj dôkladné čistenie citlivých zubov a ďasien môže byť jemné, odstraňuje 10-krát viac povlaku*. Obsahuje technológiu Sonicare novej generácie pre výkonné a súčasne jemné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.

    Philips Sonicare Series 6500 Nabíjateľná zubná kefka

    Pokročilá starostlivosť pre citlivé zuby a ďasná

    Jemne odstraňuje 10-­krát viac povlaku*

    • Odstraňuje 10-krát viac povlaku*
    • Šetrná k citlivým zubom a ďasnám
    • Technológia Sonicare novej generácie
    • Vizuálny snímač tlaku
    • 3 režimy čistenia, 3 stupne intenzity
    Mimoriadne šetrná k citlivým zubom

    Mimoriadne šetrná k citlivým zubom

    Aj dôkladné čistenie môže byť šetrné k citlivým zubom a ďasnám. Kefkový nadstavec S2 Sensitive má jedinečný dizajn s dlhými, tenkými a ultra jemnými štetinami, ktoré sú šetrné pri každom pohybe kefky. Vďaka viac ako 3 000 hustým štetinám odstraňuje 10-krát viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka*.

    Technológia Sonicare novej generácie

    Technológia Sonicare novej generácie

    Táto elektrická zubná kefka používa technológiu Sonicare novej generácie, aby vám poskytla skutočne rovnomerné čistenie v celej ústnej dutine. Motor automaticky prispôsobuje výkon, takže nedochádza k poklesu výkonu, keď sa dostanete k ťažšie čistiteľným miestam. Vychutnajte si jemné, ale účinné čistenie zubov a ďasien s až 62 000 pohybmi štetín. Dynamická vlna Sonicare podporuje čistenie vláknami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

    Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka snímaču tlaku

    Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka snímaču tlaku

    Táto elektrická zubná kefka Sonicare má na základni svetelný krúžok, ktorý vám jemne dáva najavo, či nevyvíjate príliš veľký tlak. Keď sa rozsvieti, jednoducho uvoľnite tlak a vaše ďasná zostanú chránené.

    Vyberte si ideálny zážitok z čistenia

    Vyberte si ideálny zážitok z čistenia

    Vylepšite čistenie vďaka 9 nastaveniam čistenia. Či už chcete trochu viac sily alebo sa zamerať na konkrétnu oblasť, máte na výber. Vyberte si medzi režimami Clean, Sensitive a White. Vyberte si jedno z troch nastavení intenzity.

    Informácie o čistení zubov ako na dlani

    Informácie o čistení zubov ako na dlani

    Dosiahnite svoje ciele v oblasti ústnej hygieny s kefkou Sonicare a aplikáciou. Obe zariadenia sa bezproblémovo spárujú a poskytujú vám návod na čistenie zubov, tipy a triky a obsah prispôsobený vašim potrebám. Spoločne ste nezastaviteľní.

    Starajte sa o seba kdekoľvek

    Starajte sa o seba kdekoľvek

    Naše cestovné puzdro vám umožní vziať si zariadenie so sebou na cesty. Je dostatočne pevné, aby chránilo vašu zubnú kefku Sonicare, a zároveň dostatočne kompaktné, aby sa vošlo do akejkoľvek tašky, čím sa stáva ideálnym spoločníkom na cesty.

    Usmerňované čistenie zubov

    Usmerňované čistenie zubov

    Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 20 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.

    Pokračujte v čo najlepšom čistení vďaka pripomienke výmeny kefkového nadstavca

    Pokračujte v čo najlepšom čistení vďaka pripomienke výmeny kefkového nadstavca

    Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené pripomienkou výmeny kefkového nadstavca. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.

    21 dní pravidelného čistenia zubov

    21 dní pravidelného čistenia zubov

    Užite si až 21 dní bežného čistenia po jednom nabití a prineste tak novú úroveň pohodlia do svojej každodennej ústnej hygieny.

    Technické špecifikácie

    • Intenzity

      Vysoká
      Na zlepšenie čistenia
      Stredná
      Na každodenné čistenie
      Nízka
      Na citlivé zuby a ďasná

    • Príkon

      Napätie
      100 – 240 V

    • Technické špecifikácie

      Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie)
      21 dní
      Batéria
      Nabíjateľná
      Spotreba energie
      Pohotovostný režim bez displeja 0,08 W
      Typ batérie
      Lítium-iónová

    • Dizajn a povrchová úprava

      Farba
      Čierna

    • Servis

      Záruka
      2-ročná obmedzená záruka

    • Kompatibilita

      Bezdrôtová technológia Bluetooth
      Pripojená čistiaca aplikácia
      Kompatibilita so systémom Android
      Telefóny so systémom Android s rozhraním Bluetooth 4.0 a novším
      Kompatibilita so systémom iOS
      iPhone s rozhraním Bluetooth 4.0 a novším

    • Jednoduché použitie

      Ukazovateľ stavu batérie
      Podsvietená ikona ukazuje stav batérie
      Telo
      Štíhly ergonomický tvar
      Kompatibilita rúčky
      Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením
      Cestovné puzdro
      Cestovné puzdro
      Časovač
      BrushPacer a SmartTimer

    • Pribalené príslušenstvo

      Telo
      1 nabíjateľná zubná kefka 6500
      Cestovné puzdro
      1 cestovné puzdro
      Kefkový nadstavec
      • 1 S2 Sensitive
      • 1 kefkový nadstavec W2 Optimal White
      Nabíjacia jednotka
      1 USB-A nabíjačka

    • Výsledky čistenia

      Odstraňovanie povlaku
      O 1000 % účinnejšia*
      Frekvencia
      *62 000 pohybov kefky/min

    • Režimy

      Clean
      Pre výnimočnú každodennú čistotu
      Biela
      Odstraňuje povrchové škvrny
      Sensitive
      Na citlivé zuby a ďasná

    • Technológia inteligentných senzorov

      Spätná väzba na použitý tlak
      • Svetelný krúžok svieti nafialovo
      • Vibrácie a pulzujúci zvuk
      Pripomenutie výmeny
      Funkcia BrushSync vás informuje o tom, kedy je potrebné vymeniť kefkový nadstavec

    • Aplikácia Sonicare

      Sledovanie a správy o pokroku
      Monitoruje spôsoby čistenia v priebehu času a pomáha vám udržiavať zdravie ústnej dutiny.

