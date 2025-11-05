HX7411/10
Pokročilá starostlivosť pre citlivé zuby a ďasná
Aj dôkladné čistenie citlivých zubov a ďasien môže byť jemné, odstraňuje 10-krát viac povlaku*. Obsahuje technológiu Sonicare novej generácie pre výkonné a súčasne jemné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Aj dôkladné čistenie môže byť šetrné k citlivým zubom a ďasnám. Kefkový nadstavec S2 Sensitive má jedinečný dizajn s dlhými, tenkými a ultra jemnými štetinami, ktoré sú šetrné pri každom pohybe kefky. Vďaka viac ako 3 000 hustým štetinám odstraňuje 10-krát viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka*.
Táto elektrická zubná kefka používa technológiu Sonicare novej generácie, aby vám poskytla skutočne rovnomerné čistenie v celej ústnej dutine. Motor automaticky prispôsobuje výkon, takže nedochádza k poklesu výkonu, keď sa dostanete k ťažšie čistiteľným miestam. Vychutnajte si jemné, ale účinné čistenie zubov a ďasien s až 62 000 pohybmi štetín. Dynamická vlna Sonicare podporuje čistenie vláknami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.
Táto elektrická zubná kefka Sonicare má na základni svetelný krúžok, ktorý vám jemne dáva najavo, či nevyvíjate príliš veľký tlak. Keď sa rozsvieti, jednoducho uvoľnite tlak a vaše ďasná zostanú chránené.
Vylepšite čistenie vďaka 9 nastaveniam čistenia. Či už chcete trochu viac sily alebo sa zamerať na konkrétnu oblasť, máte na výber. Vyberte si medzi režimami Clean, Sensitive a White. Vyberte si jedno z troch nastavení intenzity.
Dosiahnite svoje ciele v oblasti ústnej hygieny s kefkou Sonicare a aplikáciou. Obe zariadenia sa bezproblémovo spárujú a poskytujú vám návod na čistenie zubov, tipy a triky a obsah prispôsobený vašim potrebám. Spoločne ste nezastaviteľní.
Naše cestovné puzdro s integrovaným nabíjacím portom vám umožní nabíjať vaše zariadenie aj na cestách. Je dostatočne pevné, aby chránilo zubnú kefku Sonicare, a zároveň dostatočne kompaktné, aby sa vošlo do akejkoľvek tašky, čím sa stáva ideálnym spoločníkom na cesty.
Vďaka časovačom čistenia Sonicare budete mať perfektne načasované čistenie zubov. Každých 20 sekúnd vás BrushPacer upozorní, aby ste prešli na ďalšiu oblasť. Po 2 minútach SmartTimer oznámi, že čistenie je ukončené.
Vedeli ste, že kefkové nadstavce sú po troch mesiacoch menej účinné? Zubní odborníci odporúčajú pravidelne meniť kefkový nadstavec, preto sú zubné kefky Philips Sonicare vybavené pripomienkou výmeny kefkového nadstavca. Tá sleduje, ako často a ako intenzívne si čistíte zuby, a potom vám pripomenie, aby ste vymenili kefkový nadstavec, keď nastane čas na nový.
Užite si až 21 dní bežného čistenia po jednom nabití a prineste tak novú úroveň pohodlia do svojej každodennej ústnej hygieny.
