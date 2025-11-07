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Tento produkt už nie je dostupný
HX991B_BK
HX9914/69
HX991W
HX9911/19
HX991P
HX9911/21
HX991R
HX9911/23
HX684A
HX6857/28
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680B
HX6800/87
HX991B
HX9914/57
HX991W
HX9911/27
2-balenie
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Párovanie režimov BrushSync
Vďaka svojmu flexibilnému dizajnu odstraňuje až 10x viac povlak z ťažko dostupných oblastí*, aby sa zaistilo skutočne hĺbkové vyčistenie pozdĺž línie ďasien a v medzizubných priestoroch.
Každé čistenie s technológiou adaptívneho čistenia znamená čistenie na mieru. Mäkké pružné gumené boky umožňujú kefkovému nástavcu Premium Plaque Defence prispôsobiť sa jedinečným kontúram vašich zubov a ďasien, pričom absorbujú prípadný nadmerný tlak a vylepšujú našu sonickú technológiu čistenia. Vlákna sa prispôsobia tvaru vašich ďasien a zubov a poskytujú 4x väčšiu kontaktnú plochu než bežný kefkový nástavec**. Čistia teda do väčšej hĺbky dokonca aj na ťažko dosiahnuteľných miestach.
Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie*. Kefkový nástavec Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™**** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.
4.9
z 5
102
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Jacek z LC
07/11/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Hlavice
Výborné hlavice, náhrada za starší typ, väčšia plocha, lepšie čistenie celých zubov vrátane krčkov v ďasne pri paradentóze.
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov
Luboš Králíček
13/12/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
skvělý dostup katáčku
kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku
Výhody
kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku
Nevýhody
cena - dá dost práce ohlídat a nakombinovat slevy tak, aby výsledná cena byla o něco dostupnější
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku
Rockr
13/07/2022
Česká republika
Overený kupujúci
Čistí dokonale
Musím přiznat, že jsem byl skeptický, ale vůči klasickému kartáčku čistí skutečně mnohem lépe.
Výhody
Čistí dokonale
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™