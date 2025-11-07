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  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
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  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
  • Naša najdôkladnejšie kefková hlavica

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare C3 Premium Plaque DefenceŠtandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX9042/17

4.9
| (102) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Naša najdôkladnejšie kefková hlavica
Získajte čistenie rovnako jedinečné, ako je váš úsmev. Vďaka mäkkým a flexibilným bokom sa náš kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defense prispôsobuje kontúram vašich zubov a ďasien a poskytuje 4-násobne vyššiu kontaktnú plochu ako bežný kefkový nástavec**, vďaka čomu zabezpečuje pohodlné a dôkladné čistenie.
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Až 10-násobne účinnejšie odstránenie zub. povlaku* pre dokonalé výsledky

Naša najdôkladnejšie kefková hlavica

  • 2-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Párovanie režimov BrushSync

Až 10-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Až 10-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Vďaka svojmu flexibilnému dizajnu odstraňuje až 10x viac povlak z ťažko dostupných oblastí*, aby sa zaistilo skutočne hĺbkové vyčistenie pozdĺž línie ďasien a v medzizubných priestoroch.

Až 4x väčšia kontaktná plocha** na dôkladné čistenie bez námahy

Až 4x väčšia kontaktná plocha** na dôkladné čistenie bez námahy

Každé čistenie s technológiou adaptívneho čistenia znamená čistenie na mieru. Mäkké pružné gumené boky umožňujú kefkovému nástavcu Premium Plaque Defence prispôsobiť sa jedinečným kontúram vašich zubov a ďasien, pričom absorbujú prípadný nadmerný tlak a vylepšujú našu sonickú technológiu čistenia. Vlákna sa prispôsobia tvaru vašich ďasien a zubov a poskytujú 4x väčšiu kontaktnú plochu než bežný kefkový nástavec**. Čistia teda do väčšej hĺbky dokonca aj na ťažko dosiahnuteľných miestach.

Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky***

Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky***

Vďaka funkcii párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie*. Kefkový nástavec Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™**** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

102

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2
1

07/11/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Hlavice

Výborné hlavice, náhrada za starší typ, väčšia plocha, lepšie čistenie celých zubov vrátane krčkov v ďasne pri paradentóze.

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defence HX9044/87 4-balenie kefkových nadstavcov

13/12/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělý dostup katáčku

kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku

Výhody

kartáček vyčistí i odlehlá zákoutí chrupu a lépe tak plní čisticí funkci oproti běžnému kartáčku

Nevýhody

cena - dá dost práce ohlídat a nakombinovat slevy tak, aby výsledná cena byla o něco dostupnější

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9045/33 Standardní hlavice sonického kartáčku

13/07/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Čistí dokonale

Musím přiznat, že jsem byl skeptický, ale vůči klasickému kartáčku čistí skutečně mnohem lépe.

Výhody

Čistí dokonale

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium Plaque Defense HX9044/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

  3. párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™