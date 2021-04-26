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Tento produkt už nie je dostupný
HX684A
HX6857/28
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680B
HX6800/87
HX680J
HX6800/35
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
3-balenie
Štandardná veľkosť
Nasadzovací systém
Párovanie režimov BrushSync
Vďaka svojmu flexibilnému dizajnu odstraňuje až 10x viac povlak z ťažko dostupných oblastí*, aby sa zaistilo skutočne hĺbkové vyčistenie pozdĺž línie ďasien a v medzizubných priestoroch.
S kefkovým nástavcom Philips Sonicare Premium Gum Care prebieha aj to najdôkladnejšie čistenie šetrným spôsobom. Ako posúvate zubnú kefku pozdĺž ďasien, ohybné boky a vlákna kefkového nástavca Premium Gum Care absorbujú prípadný nadmerný tlak. Mäkké tkanivá ďasien sú tak chránené aj v prípade, že pri čistení zubov príliš tlačíte. Vlákna slúžia na zlepšenie zdravia ďasien účinným odstraňovaním povlaku a baktérií pozdĺž línie ďasien. Zakrivený dizajn tohto kefkového nástavca zaisťuje maximálny kontakt vlákien.
Husté vlákna sústredené v strede kefkového nástavca Philips Sonicare Premium White usilovne odstraňujú zubný povlak a každodenné povrchové škvrny od jedla a nápojov. Pružné boky umožňujú vláknam kopírovať jedinečný tvar zubov a ďasien, čím dokážu zaistiť hĺbkové čistenie a žiarivejší úsmev už za 3 dni.
4.8
z 5
74
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Magg73
26/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Nejúčinnější - vřele doporučuji.
Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!
Výhody
Účinnost, dokonalost.
Nevýhody
Vyšší cena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
kyticka13579
02/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělá variabilita
Protože výrobek obsahuje 3 typy hlavic, můžu si je střídat, jak potřebuji. Každá hlavice je určena k jiným účelům.
Výhody
Variabilita
Nevýhody
Nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Peeter2
30/12/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výhodné balení pro vyzkoušení
Pořídil jsem si Philips Sonicare a pro vyzkoušení, která hlavice mi bude nejvíce vyhovovat a zda ta která hlavice bude plnit avizované speciální funkce mi tato sada přijde nejlepší a cenově výhodná.
Výhody
Různé typy hlavic pro vyzkoušení, cena.
Nevýhody
Zatím nevím.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
v režime Gum Care Mode v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou; podľa indexu krvácavosti ďasien (GBI)
párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™