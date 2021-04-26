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  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
  • Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby

Tento produkt už nie je dostupný

Philips SonicareBalenie rôznych nástavcov pre sonické kefky

HX9073/33

4.8
| (74) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby
Kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defense poskytuje až 10-násobne účinnejšie odstránenie zubného povlaku* pre dosiahnutie dokonalých výsledkov. Vďaka kefkovému nástavcu G3 Premium Gum Care môžete mať až 7-násobne zdravšie ďasná len za dva týždne*** a kefkový nástavec W Premium White odstráni o 100 % viac škvŕn už po 3 dňoch*
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HX684A

HX6857/28

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HX992W

HX9917/88

9400 DiamondClean

9400 DiamondClean
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HX992B

HX9917/89

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680B

HX6800/87

4300

4300
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HX680J

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5100

5100
Sonická zubná kefka s 3 režimami a UV sanitizátorom

HX684B

HX6850/57

4300

4300
Sonická zubná kefka s 1 režimom a cestovným puzdrom

HX680J

HX6806/03

4300

4300
Sonická zubná kefka s cestovným puzdrom (1+1)

HX680A

HX6807/35

Komplexná starostlivosť o vaše zuby a ďasná

Dôkladnejšie čistenie, zdravšie ďasná a belšie zuby

  • 3-balenie

  • Štandardná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Párovanie režimov BrushSync

Až 10-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Až 10-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

Vďaka svojmu flexibilnému dizajnu odstraňuje až 10x viac povlak z ťažko dostupných oblastí*, aby sa zaistilo skutočne hĺbkové vyčistenie pozdĺž línie ďasien a v medzizubných priestoroch.

Až 7x zdravšie ďasná už za 2 týždne***

Až 7x zdravšie ďasná už za 2 týždne***

S kefkovým nástavcom Philips Sonicare Premium Gum Care prebieha aj to najdôkladnejšie čistenie šetrným spôsobom. Ako posúvate zubnú kefku pozdĺž ďasien, ohybné boky a vlákna kefkového nástavca Premium Gum Care absorbujú prípadný nadmerný tlak. Mäkké tkanivá ďasien sú tak chránené aj v prípade, že pri čistení zubov príliš tlačíte. Vlákna slúžia na zlepšenie zdravia ďasien účinným odstraňovaním povlaku a baktérií pozdĺž línie ďasien. Zakrivený dizajn tohto kefkového nástavca zaisťuje maximálny kontakt vlákien.

Odstraňuje až o 100 % viac povrchových škvŕn už za 3 dni*

Odstraňuje až o 100 % viac povrchových škvŕn už za 3 dni*

Husté vlákna sústredené v strede kefkového nástavca Philips Sonicare Premium White usilovne odstraňujú zubný povlak a každodenné povrchové škvrny od jedla a nápojov. Pružné boky umožňujú vláknam kopírovať jedinečný tvar zubov a ďasien, čím dokážu zaistiť hĺbkové čistenie a žiarivejší úsmev už za 3 dni.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

74

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2
1

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nejúčinnější - vřele doporučuji.

Jako zastánce čištění zubů elektrickým kartáčkem (protože ručně to málo kdo umí...) jsem nadšena z prémiových násadek. Dokonalý výsledek, příjemný zážitek!

Výhody

Účinnost, dokonalost.

Nevýhody

Vyšší cena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

02/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá variabilita

Protože výrobek obsahuje 3 typy hlavic, můžu si je střídat, jak potřebuji. Každá hlavice je určena k jiným účelům.

Výhody

Variabilita

Nevýhody

Nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

30/12/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výhodné balení pro vyzkoušení

Pořídil jsem si Philips Sonicare a pro vyzkoušení, která hlavice mi bude nejvíce vyhovovat a zda ta která hlavice bude plnit avizované speciální funkce mi tato sada přijde nejlepší a cenově výhodná.

Výhody

Různé typy hlavic pro vyzkoušení, cena.

Nevýhody

Zatím nevím.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HX9076/07 Mix prémiových náhradních hlavic sonického kartáčku

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. v porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

  3. v režime Gum Care Mode v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou; podľa indexu krvácavosti ďasien (GBI)

  4. párovanie režimov BrushSync™ je kompatibilné iba s rúčkami zubných kefiek s podporou technológie Philips Sonicare BrushSync™