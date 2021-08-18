Tento produkt už nie je dostupný
3 režimy, 3 stupne intenzity
2 kefkové nástavce
So snímačom tlaku
Nasaďte kefkový nástavec AdaptiveClean a vyskúšajte naše doposiaľ najhlbšie čistenie. Poskytuje 4-násobne väčšiu kontaktnú plochu**, 10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku a skutočne hĺbkové čistenie pozdĺž línie ďasien a v medzizubných priestoroch.
Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou sonickej kefky FlexCare budú vaše ďasná zdravšie už po 2 týždňoch. Odstránite až 7x viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití manuálnej zubnej kefky a získate ten najzdravší úsmev.
So sonickou kefkou FlexCare Platinum Connected zažijete skutočne dôkladné čistenie. Vďaka 3 stupňom nastavenia intenzity zlepšíte účinok a 3 režimy pokryjú všetky vaše špecifické potreby pri čistení: režim Clean – pre každodenné výnimočné čistenie, režim White – na odstránenie povrchových škvŕn a režim Deep Clean pre osviežujúce čistenie.
4.8
z 5
65
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
ToveBu
18/08/2021
Česká republika
Funguje již 12 let
Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Babina
01/10/2019
Česká republika
super kartáček
Tento kartáček opravdu doporučuji, je fakt super.Měl jsem jiný kartáček(od jiné firmy a ne sonický),ale rozdíl je opravdu znát.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Jana11
01/10/2019
Česká republika
Velmi kvalitní sonický kartáček
S tímto elektrickým kartáčkem jsem velmi spokojena. Neměnila bych. Má kvalitní provedení. Na jedno nabití vydrží velmi dlouho.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou
V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean
pri dvoch dvojminútových čisteniach denne