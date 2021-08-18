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  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
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  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
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  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie
  • Dôkladné, jemné čistenie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare FlexCare PlatinumElektrická sonická zubná kefka

HX9112/12

4.8
| (65) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Dôkladné, jemné čistenie
S kefkou FlexCare Platinum je aj najdôkladnejšie čistenie šetrné k vašim zubom a ďasnám. Vďaka kefkovému nástavcu AdaptiveClean a intuitívnemu snímaču tlaku dosiahnete maximálne odstránenie povlaku a jemnejšie čistenie, nech si už zuby čistíte akokoľvek.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka na svete1

10 x účinnejšie odstránenie zubného povlaku a zdravšie ďasná*

Dôkladné, jemné čistenie

  • 3 režimy, 3 stupne intenzity

  • 2 kefkové nástavce

  • So snímačom tlaku

Odstráňte až 10-krát viac povlaku vďaka nástavcu AdaptiveClean*

Odstráňte až 10-krát viac povlaku vďaka nástavcu AdaptiveClean*

Nasaďte kefkový nástavec AdaptiveClean a vyskúšajte naše doposiaľ najhlbšie čistenie. Poskytuje 4-násobne väčšiu kontaktnú plochu**, 10-násobne účinnejšie odstránenie povlaku a skutočne hĺbkové čistenie pozdĺž línie ďasien a v medzizubných priestoroch.

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Zdravšie ďasná už za 2 týždne

Vďaka optimálnemu čisteniu pomocou sonickej kefky FlexCare budú vaše ďasná zdravšie už po 2 týždňoch. Odstránite až 7x viac povlaku pozdĺž ďasien než pri použití manuálnej zubnej kefky a získate ten najzdravší úsmev.

Vyberte si spomedzi 3 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity

Vyberte si spomedzi 3 režimov a 3 stupňov nastavenia intenzity

So sonickou kefkou FlexCare Platinum Connected zažijete skutočne dôkladné čistenie. Vďaka 3 stupňom nastavenia intenzity zlepšíte účinok a 3 režimy pokryjú všetky vaše špecifické potreby pri čistení: režim Clean – pre každodenné výnimočné čistenie, režim White – na odstránenie povrchových škvŕn a režim Deep Clean pre osviežujúce čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.8

z 5

65

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3

18/08/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje již 12 let

Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

super kartáček

Tento kartáček opravdu doporučuji, je fakt super.Měl jsem jiný kartáček(od jiné firmy a ne sonický),ale rozdíl je opravdu znát.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi kvalitní sonický kartáček

S tímto elektrickým kartáčkem jsem velmi spokojena. Neměnila bych. Má kvalitní provedení. Na jedno nabití vydrží velmi dlouho.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou

  2. V porovnaní s kefkovým nástavcom DiamondClean

  3. pri dvoch dvojminútových čisteniach denne