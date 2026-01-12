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HX9911/84
HX991K
Dostupné v
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Predĺžená záruka +1 rok
Odstraňuje 10-krát viac povlaku*
Až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn **
Senzor tlaku
4 režimy a 3 intenzity
Hĺbkové čistenie si vyžaduje špeciálny prístup a tento kefkový nadstavec C3 má v strede zhluk hustých a tuhých štetín v tvare päťuholníka na bielenie a leštenie zubov, vďaka čomu dosahuje až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za tri dni. Tiež odstraňuje až 10x viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka.
Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 62 000 pohybmi štetín za minútu. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie štetinami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.
Pri čistení je jednoduché príliš tlačiť na kefku, preto má táto zubná kefka Philips Sonicare inteligentný optický snímač, aby rozpoznala nadmerný tlak. Ak príliš tlačíte na kefku, upozorní vás prostredníctvom jemných vibrácií, aby ste zmiernili tlak a chránili svoje ďasná.
Porozumieť recenziám produktov
4.6
z 5
56
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
lucifuk
12/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
urcite tutuo kefku odporucam, ma skvele funkcie.
kefka je super, neda sa to ani porovnat s klasikou zubnou kefkou. prvy krat som kupila sonicku, predtym som mala el. rotacnu. S touto sonickou kefkou mi pri cisteni vobec nekrvacaju dasna, dokonale vycisti a zuby a odstrani aj plak a nanosy. Paci sa mi funkcia vibrovania ,ktora upozorni, ked moc tlacim kefkou na zuby.
Výhody
rozne funkcie, dobre cisti zuby, dlha vydrz baterie, nedrazdi dasna,
Nevýhody
ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
Clichy
05/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
diel 2
v 2018 som si kúpil prvú sonickú kefku, teda boli dve. Oproti obyčajným doteraz používaným kefkám to bol míľový skok. Keďže sa obe kefky odporúčali do večných lovíšť, bolo načase sa poobzerať po náhrade. stále mi platila narodeninová zľava tak som začal vyberať. Kritérium pomer cena výkon... Popravde na stránkach redy boli obdobné kefky so zľavou 20% ale to boli prevedenia, ktoré by som buď nevyužil, alebo cenovo už za horizontom. Vybral som si a objednal. Podľa prepravcu som vybral box, ktorý nie je veľmi využívaný takže to malo prísť rýchlo... Popravde rýchlosť si predstavujem inak čakal som 5 dní, hoci pri boxoch bola zmienka že 24/7 čiže aj sobota a nedeľa. No hej ale to by aj Packeta musela robiť v sobotu a v nedeľu... Reda by sa mala popozerať po konkurencii ako sa doručuje rýchlo a efektívne. toto však nemá vplyv na funkciu kefky, ktorá je vynikajúca. čo je fakt dobré, je zobrazenie prítlaku na zuby, to má zmysel, ostatné veci v appke so skôr tak len aby boli...
Výhody
čistí naozaj výborne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
30/01/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt má skvelé funkcie!
Belšie zuby každým čistením, výhodou je ak cestovné balenie.
Výhody
Whitening, cestovné puzdro, 3 stupne intenzity, dlhá výdrž batérie, bezchybnosť, množstvo funkcií a veľa iného
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf
V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.
v režime White+ s použitím špičkovej bieliacej zubnej pasty za 3 dni.
V porovnaní s kefkovým nadstavcom DiamondClean