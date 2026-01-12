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  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
  • Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie

Philips Sonicare 9000 DiamondCleanSonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

HX9911/84

HX991K

4.6
| (56) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Aquamarine Gradient
Pink-White Gradient
Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie
Nielen super výkonná sonická zubná kefka s radom funkcií a vybavením, ale aj tak trochu vaša osobná dentálna hygienička. Zabudovaná aplikácia totiž sníma vaše čistenie a pravidelne reportuje, čo a ako pri ňom zlepšiť. Pokiaľ máte problémy so zubami či ďasnami, tak to môže byť presne to, čo odlíši bežné čistenie od toho, ktoré zafunguje.
Zobraziť všetky výhody

Akcie: Záruka vrátenia peňazí

Predĺžená záruka +1 rok

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Odborníkmi najodporúčanejšia elektrická kefka v SR1

Jemne odstraňuje až 10-­krát viac povlaku*

Inteligentná aplikácia pre čím ďalej lepšie čistenie

  • Odstraňuje 10-krát viac povlaku*

  • Až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn **

  • Senzor tlaku

  • 4 režimy a 3 intenzity

O 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za 3 dni*

O 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za 3 dni*

Hĺbkové čistenie si vyžaduje špeciálny prístup a tento kefkový nadstavec C3 má v strede zhluk hustých a tuhých štetín v tvare päťuholníka na bielenie a leštenie zubov, vďaka čomu dosahuje až o 100 % účinnejšie odstraňovanie škvŕn za tri dni. Tiež odstraňuje až 10x viac zubného povlaku ako manuálna zubná kefka.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Zubné kefky Philips Sonicare jemne a účinne čistia zuby a ďasná a ošetrujú ich až 62 000 pohybmi štetín za minútu. Technológia Sonicare Fluid Action podporuje čistenie štetinami tým, že vháňa tekutinu hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien.

Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka nášmu snímaču tlaku

Pomôžte ochrániť svoje ďasná vďaka nášmu snímaču tlaku

Pri čistení je jednoduché príliš tlačiť na kefku, preto má táto zubná kefka Philips Sonicare inteligentný optický snímač, aby rozpoznala nadmerný tlak. Ak príliš tlačíte na kefku, upozorní vás prostredníctvom jemných vibrácií, aby ste zmiernili tlak a chránili svoje ďasná.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Porozumieť recenziám produktov

4.6

z 5

56

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

5
4
3
2
1

lucifuk

12/01/2026

Slovensko

Overený kupujúci

urcite tutuo kefku odporucam, ma skvele funkcie.

kefka je super, neda sa to ani porovnat s klasikou zubnou kefkou. prvy krat som kupila sonicku, predtym som mala el. rotacnu. S touto sonickou kefkou mi pri cisteni vobec nekrvacaju dasna, dokonale vycisti a zuby a odstrani aj plak a nanosy. Paci sa mi funkcia vibrovania ,ktora upozorni, ked moc tlacim kefkou na zuby.

Výhody

rozne funkcie, dobre cisti zuby, dlha vydrz baterie, nedrazdi dasna,

Nevýhody

ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

Clichy

05/07/2024

Slovensko

Overený kupujúci

diel 2

v 2018 som si kúpil prvú sonickú kefku, teda boli dve. Oproti obyčajným doteraz používaným kefkám to bol míľový skok. Keďže sa obe kefky odporúčali do večných lovíšť, bolo načase sa poobzerať po náhrade. stále mi platila narodeninová zľava tak som začal vyberať. Kritérium pomer cena výkon... Popravde na stránkach redy boli obdobné kefky so zľavou 20% ale to boli prevedenia, ktoré by som buď nevyužil, alebo cenovo už za horizontom. Vybral som si a objednal. Podľa prepravcu som vybral box, ktorý nie je veľmi využívaný takže to malo prísť rýchlo... Popravde rýchlosť si predstavujem inak čakal som 5 dní, hoci pri boxoch bola zmienka že 24/7 čiže aj sobota a nedeľa. No hej ale to by aj Packeta musela robiť v sobotu a v nedeľu... Reda by sa mala popozerať po konkurencii ako sa doručuje rýchlo a efektívne. toto však nemá vplyv na funkciu kefky, ktorá je vynikajúca. čo je fakt dobré, je zobrazenie prítlaku na zuby, to má zmysel, ostatné veci v appke so skôr tak len aby boli...

Výhody

čistí naozaj výborne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

30/01/2024

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt má skvelé funkcie!

Belšie zuby každým čistením, výhodou je ak cestovné balenie.

Výhody

Whitening, cestovné puzdro, 3 stupne intenzity, dlhá výdrž batérie, bezchybnosť, množstvo funkcií a veľa iného

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 9000 DiamondClean HX9911/84 Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou

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  1. https://www.documents.philips.com/assets/20251119/145eb9dc871b4720b87fb39a00c110ba.pdf 

  1. V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

  2. v režime White+ s použitím špičkovej bieliacej zubnej pasty za 3 dni.

  3. V porovnaní s kefkovým nadstavcom DiamondClean