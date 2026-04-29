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Philips Sonicare 9000 DiamondClean Sonická zubná kefka s inteligentnou aplikáciou
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HX9911/84
HX991K
Dostupné v
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Návod na použitie
Všetko (7)
Čo signalizujú svetelné indikátory stavu batérie na mojej zubnej kefke Sonicare?
Ako funguje navádzanie pri čistení zubov v aplikácii Sonicare?
Čo znamenajú symboly na zubnej kefke Sonicare?
Ako zaregistrujem svoju zubnú kefku Sonicare?
Ktoré zariadenia sú kompatibilné s aplikáciou Sonicare/Sonicare for Kids?
Philips SonicareNabíjacia stanica
Philips SonicarePohár s integrovanou nabíjačkou
Philips SonicareKompaktné cestovné puzdro
Philips SonicareStojan na nabíjanie
Zubná kefka Sonicare nevibruje
Nemôžem pripojiť zubnú kefku k aplikácii Sonicare
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