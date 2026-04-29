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Multigroom series 1000 Presný zastrihávač fúzov
Tento produkt už nie je dostupný
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MG1100/16
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Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Ako pripojím/odpojím nástavec na môj telový zastrihávač Philips?
Nose trimmer series 5000Presný hrebeňový nadstavec, 3 mm
Multigroom series 1000Hrebeňový nadstavec na zastrihávanie, 5 mm
Multigroom series 1000Mini fólia
ShaversČistiaca kefka
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