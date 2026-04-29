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Zastrihávače brady a fúzov
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Multigroom series 3000 9 v 1, tvár a vlasy
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MG3740/15
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Návod na použitie
Všetko (11)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Beardtrimmer, MultigroomPuzdro
Hrebeňový nadstavec na bradu, 2 mm
MultigroomHrebeňový nadstavec na bradu, 1 mm
MultigroomNastaviteľný hrebeňový nadstavec na zastriháv. brady
Multigroom/All-in-One-TrimmerPresný zastrihávač brady
MultigroomHrebeňový nadstavec, 9 mm
Multigroom Hrebeňový nadstavec, 12 mm
MultigroomHrebeňový nadstavec, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomZastrihávač chĺpkov nosa a uší
Napájací adaptér A00390
Beardtrimmer series 5000Nadstavec na presné zastrihávanie
ShaversČistiaca kefka
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