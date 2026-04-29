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Zastrihávače brady a fúzov
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Multigroom series 5000 11 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele
Tento produkt už nie je dostupný
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MG5730/15
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Multigroom5 mm hrebeňový nadstavec na telo
Beardtrimmer, MultigroomPuzdro
Hrebeňový nadstavec na bradu, 2 mm
MultigroomHrebeňový nadstavec na bradu, 1 mm
Multigroom series 3000 Zastrihávač vlasov
MultigroomNastaviteľný hrebeňový nadstavec na zastriháv. brady
Multigroom series 5000& 7000Mini fólia
Multigroom/All-in-One-TrimmerPresný zastrihávač brady
MultigroomHrebeňový nadstavec, 9 mm
Multigroom Hrebeňový nadstavec, 12 mm
Multigroom3 mm hrebeňový nadstavec na telo
MultigroomHrebeňový nadstavec, 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomZastrihávač chĺpkov nosa a uší
Strihač
Napájací adaptér A00390
Beardtrimmer series 5000Nadstavec na presné zastrihávanie
ShaversČistiaca kefka
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