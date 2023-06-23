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Multifunkčný zastrihávač Rad 5000

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Multifunkčný zastrihávačRad 5000

MG5930/15

Multifunkčný zastrihávač Rad 5000

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Využite svoj produkt naplno

  • Ako udržiavať, čistiť a nabíjať zastrihávač. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako udržiavať, čistiť a nabíjať zastrihávač. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
  • Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000 s OneBlade
    Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000 s OneBlade
  • Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako zastrihávať a upravovať chĺpky na tvári. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
  • Ako si upraviť telo. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako si upraviť telo. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
  • Ako si zastrihnúť vlasy. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000
    Ako si zastrihnúť vlasy. Zastrihávač Philips All in One série MG5000, MG7000, MG9000

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Návody a dokumentácia

Návod na použitie

  • PDF súbor, 4.3 MB
  • 5 December 2024

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 651.2 kB
  • 17 December 2024

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

    USB sieťový adaptér HQ87

    CP0909/01
    • Dámske holiace strojčeky 8000/6000
    • Zastrihávače All in One 9000/7000/5000
    • Holiace strojčeky 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-kolíkový so 7,5 wattový adaptér je vhodný pre krajiny EÚ

    USB kábel

    CP1788/01
    • Kompatibilný len so zariadeniami nabíjanými cez USB
    • Čierna
    • Dĺžka kábla: 92 cm
    • 2-kolíkový

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