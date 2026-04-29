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Zastrihávače brady a fúzov
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Multigroom series 7000 14 v 1, tvár, vlasy a chĺpky na tele
Tento produkt už nie je dostupný
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MG7745/15
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Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
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