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  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi

Séria 3000Teplovzdušná fritéza s dvojitým košom

NA353/10

5
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi
Teplovzdušná fritéza Philips Airfryer série 3000 s dvojitým košom zaistí, aby boli dve jedlá teplé a pripravené v rovnakom čase. Užite si chutné a zdravé varenie s veľkou zásuvkou na hlavné jedlá pre celú rodinu a menšou zásuvkou na prípravu príloh alebo jedál pre jednu osobu.
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Vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené

Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál tak, ako ich máte radi

  • Navrhnutá na prípravu vyvážených jedál

Chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené vďaka technológii Rapid Air Plus

Chrumkavé, jemné a rovnomerne prepečené vďaka technológii Rapid Air Plus

Už žiadne pripálenie alebo nedopečenie. Naša patentovaná konštrukcia optimalizuje cirkuláciu tepla tak, aby jedlo nielen obtekalo, ale aj prechádzalo cez neho, čím sa dosiahnu najlepšie výsledky: vždy chrumkavé, jemné a rovnomerne uvarené jedlo.

2 zásuvky a 2 veľkosti, ktoré sa hodia pre každé jedlo

2 zásuvky a 2 veľkosti, ktoré sa hodia pre každé jedlo

Teplovzdušné fritézy s 2 zásuvkami: veľká zásuvka je ideálna na hlavné jedlá, hranolčeky a čokoľvek, čo máte najradšej. Menšiu zásuvku použite na prílohy, zeleninu a občerstvenie.

Čas, aby boli obe strany hotové v rovnakom čase.

Čas, aby boli obe strany hotové v rovnakom čase.

Automatická synchronizácia časov prípravy v 2 zásuvkách, aby boli všetky vaše jedlá pripravené na podávanie spoločne. Jedno jedlo, čerstvé a horúce.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Výhody

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Nevýhody

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Výhody

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Nevýhody

velikost přístroje, mírná hlučnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Výhody

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Nevýhody

rozměrnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s domácimi hranolčekmi pripravenými v tradičnej fritéze.

  2. Test vykonaný na klobásach v ľavom koši v porovnaní s tradičnými konvekčnými rúrami.

  3. Test vykonaný na klobásach v ľavom koši v porovnaní s tradičnými konvekčnými rúrami.