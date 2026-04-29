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Nose trimmer series 5000 Zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

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Nose trimmer series 5000Zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

NT5650/16

Nose trimmer series 5000 Zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

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Návody a dokumentácia

Príručka s dôležitými informáciami

  • PDF súbor, 302.2 kB
  • 18 April 2022

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 43.7 kB
  • 26 January 2026

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