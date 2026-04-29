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Zastrihávače brady a fúzov
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Nose trimmer series 5000 Zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí
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NT5650/16
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Nose trimmer series 3000& 5000Puzdro
Nose trimmer series 3000& 5000Krátky hrebeňový nadstavec na obočie, 3 mm
Nose trimmer series 3000& 5000Dlhý hrebeňový nadstavec na obočie
Nose trimmer series 5000Presný hrebeňový nadstavec, 3 mm
Nose trimmer series 5000Nadstavec na presné zastrihávanie
Nose trimmer Zastrihávač chĺpkov v nose
ShaversČistiaca kefka
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