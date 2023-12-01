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  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
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  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania
  • Dokonalé pohodlie bez ťahania

Nose trimmer series 5000Zastrihávač chĺpkov v nose, ušiach a na obočí

NT5650/16

4.9
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dokonalé pohodlie bez ťahania
Zastrihávačom chĺpkov v nose Philips series 5000 jemne zastrihnete chĺpky v nose, ušiach, na obočí a v oblastiach, ktoré si vyžadujú presnosť. Nová technológia PrecisionTrim a systém Protective Guard boli navrhnuté, aby zabezpečili jednoduché a efektívne zastrihnutie bez ťahania a mykania.
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Predĺžená záruka až 5 rokov

Zastrihávajte chĺpky v nose, ušiach a na obočí s absolútnym pohodlím

Dokonalé pohodlie bez ťahania

  • 5 nasúvateľných nadstavcov (2-3-5-7 mm)

  • Holiaci strojček so sledovaním kontúr 2D

  • 61 min. bezdrôtového používania/1 hod. nabíjania

  • Nadstavec na úpravu chrbta

  • Až 5-ročná záruka

Zastrihávajte chĺpky v nose, ušiach a na obočí s absolútnym pohodlím

Zastrihávajte chĺpky v nose, ušiach a na obočí s absolútnym pohodlím

Jemne a efektívne odstraňujte neželané chĺpky v nose a ušiach. Pred použitím sa uistite, že máte čisté nosné dierky, opatrne vložte zastrihávač do nosa najviac do hĺbky 0,5 cm a pomaly ním otáčajte. Pri zastrihávaní chĺpkov v ušiach sa uistite, že v nich nemáte ušný maz. V prípade chĺpkov na obočí zasuňte do drážok jeden z dvoch hrebeňových nadstavcov (3 a 5 mm) a pri zastrihávaní aplikujte ľahký tlak, pričom sa pohybujte proti smeru rastu chĺpkov, aby ste dosiahli rovnomernú dĺžku. Pri presnom zastrihávaní môžete použiť zastrihávač s presným hrebeňovým nadstavcom na zastrihávanie, ktorý je súčasťou balenia. Prispôsobte uhol, aby ste zastrihávali, tvarovali a určovali okraje svojej brady alebo kozej briadky pomocou presnej zastrihávacej hlavice.

Jednoduché a účinné zastrihávanie bez škrabancov a porezaní

Jednoduché a účinné zastrihávanie bez škrabancov a porezaní

Zastrihávač pre nos, uši a obočie navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a pohodlie. Čepele sú chránené systémom Protective Guard, ktorý zabraňuje ich priamemu kontaktu s pokožkou a zároveň minimalizuje vynechávanie, ťahanie a mykanie chĺpkov.

Bezproblémové zastrihávanie z každého uhla

Bezproblémové zastrihávanie z každého uhla

Náš inovatívny obojstranný presný zastrihávač zastriháva rýchlo a účinné z každého uhla a smeru.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

velice praktický, skladný a dá se použít na cokoli

velice mile mě překvapil, manžel má plnovous, upravujeme knír, chloupky v uších, nose, dají se krátit kotlety, navíc jen na tužkovou baterii a je úžasně skladný, výborná koupě

Výhody

praktičnost

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

17/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý!

multifunkční věcička co se hodí do každé domácnosti! :)

Výhody

výměnné nástavce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý výrobek

Netahá, dobře zastřihuje, je za dobrou cenu a servis je v republice.

Výhody

kvalita + cena

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí

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  1. Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.

  2. Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.