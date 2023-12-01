Predĺžená záruka až 5 rokov
5 nasúvateľných nadstavcov (2-3-5-7 mm)
Holiaci strojček so sledovaním kontúr 2D
61 min. bezdrôtového používania/1 hod. nabíjania
Nadstavec na úpravu chrbta
Až 5-ročná záruka
Jemne a efektívne odstraňujte neželané chĺpky v nose a ušiach. Pred použitím sa uistite, že máte čisté nosné dierky, opatrne vložte zastrihávač do nosa najviac do hĺbky 0,5 cm a pomaly ním otáčajte. Pri zastrihávaní chĺpkov v ušiach sa uistite, že v nich nemáte ušný maz. V prípade chĺpkov na obočí zasuňte do drážok jeden z dvoch hrebeňových nadstavcov (3 a 5 mm) a pri zastrihávaní aplikujte ľahký tlak, pričom sa pohybujte proti smeru rastu chĺpkov, aby ste dosiahli rovnomernú dĺžku. Pri presnom zastrihávaní môžete použiť zastrihávač s presným hrebeňovým nadstavcom na zastrihávanie, ktorý je súčasťou balenia. Prispôsobte uhol, aby ste zastrihávali, tvarovali a určovali okraje svojej brady alebo kozej briadky pomocou presnej zastrihávacej hlavice.
Zastrihávač pre nos, uši a obočie navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a pohodlie. Čepele sú chránené systémom Protective Guard, ktorý zabraňuje ich priamemu kontaktu s pokožkou a zároveň minimalizuje vynechávanie, ťahanie a mykanie chĺpkov.
Náš inovatívny obojstranný presný zastrihávač zastriháva rýchlo a účinné z každého uhla a smeru.
4.9
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
kejtra
01/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
velice praktický, skladný a dá se použít na cokoli
velice mile mě překvapil, manžel má plnovous, upravujeme knír, chloupky v uších, nose, dají se krátit kotlety, navíc jen na tužkovou baterii a je úžasně skladný, výborná koupě
Výhody
praktičnost
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Adaaa3
17/05/2022
Česká republika
Skvělý!
multifunkční věcička co se hodí do každé domácnosti! :)
Výhody
výměnné nástavce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
ts.jerry
10/05/2022
Česká republika
Velmi dobrý výrobek
Netahá, dobře zastřihuje, je za dobrou cenu a servis je v republice.
Výhody
kvalita + cena
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Nose trimmer series 5000 NT5650/16 Zastřihovač chloupků v nose, uších, na obočí
Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.
Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.