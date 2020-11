Zastrihávajte chĺpky v nose, ušiach a na obočí s absolútnym pohodlím

Jemne a efektívne odstraňujte neželané chĺpky v nose a ušiach. Pred použitím sa uistite, že máte čisté nosné dierky, opatrne vložte zastrihávač do nosa najviac do hĺbky 0,5 cm a pomaly ním otáčajte. Pri zastrihávaní chĺpkov v ušiach sa uistite, že v nich nemáte ušný maz. V prípade chĺpkov na obočí zasuňte do drážok jeden z dvoch hrebeňových nadstavcov (3 a 5 mm) a pri zastrihávaní aplikujte ľahký tlak, pričom sa pohybujte proti smeru rastu chĺpkov, aby ste dosiahli rovnomernú dĺžku. Pri presnom zastrihávaní môžete použiť zastrihávač s presným hrebeňovým nadstavcom na zastrihávanie, ktorý je súčasťou balenia. Prispôsobte uhol, aby ste zastrihávali, tvarovali a určovali okraje svojej brady alebo kozej briadky pomocou presnej zastrihávacej hlavice.