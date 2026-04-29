Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Holiace strojčeky na tvár
Všetky rady
Shaver series 3000 Elektrický strojček na suché holenie
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
PT711/16
Prejsť do obchodu
Zaregistrujte svoj výrobok
Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).
Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)
Upevňovací rám holiacich hláv
Napájací adaptér HQ8505
Ochranný kryt
ShaversČistiaca kefka
SH50Náhradné holiace hlavy
Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu
Nájdite servisné stredisko
Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely
Záruka Philips
Prečítajte si naše záručné podmienky
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme