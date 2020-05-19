Tento produkt už nie je dostupný
Flexibilné hlavy ComfortCut
Flexibilné hlavy
Čepele ComfortCut majú zaoblené hrany, ktoré sa hladko kĺžu po pokožke, vďaka čomu vždy pohodlne dosiahnete hladké oholenie.
Automaticky sa prispôsobí každej krivke vašej tváre a krku pre hladšie oholenie.
Prevádzka s káblom umožňuje spoľahlivé holenie, na ktoré sa vždy môžete spoľahnúť.
4.5
z 5
335
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Mik88
19/05/2020
Česká republika
Dokonalý holící strojek
Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
ZdeLi
18/05/2020
Česká republika
Výborně holí
Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.
Výhody
Trvanlivost fréz
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdeněk 68
16/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pěkné hladké oholení
Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025