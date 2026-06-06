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Všetky rady

  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
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  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
  • OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu

Tento produkt už nie je dostupný

OneBlade

QP2520/20

4.6
| (688) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu
Philips OneBlade je nový revolučný hybridný zastrihávač, ktorý dokáže zastrihávať a holiť bradu akejkoľvek dĺžky a vytvárať presné línie a tvary. Zabudnite na používanie niekoľkých nástrojov na zastrihávanie, úpravu a holenie brady, OneBlade zvládne všetko.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Oholí bez porezania

OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí akokoľvek dlhú bradu

  • Oneblade- zastrih., tvarovanie, holenie

  • Oholí bez porezania

  • 3 hrebeňové nástavce na strnisko

  • Nabíjací, mokré aj suché použitie

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade je učený na úpravu brady a fúzov a starostlivosť o telo. Môžete s ním zastrihávať, vytvárať línie a holiť chĺpky každej dĺžky. Prináša jednoduché a pohodlné holenie vďaka kĺzavej povrchovej úprave a zaobleným hrotom. A vďaka strihaciemu nožu, ktorý urobí 200 pohybov za sekundu, je účinný aj pri dlhších chĺpkoch.

Pristrihnite si chĺpky

Pristrihnite si chĺpky

Upravte si svoje strnisko na požadovanú dĺžku. Holiaci strojček na tvár Philips OneBlade sa dodáva s 3 nadstavcami na strnisko na štandardnú úpravu, hladký zostrih alebo dlhšie strnisko.

Vytvorte presné línie

Vytvorte presné línie

Dosiahnite presné línie v priebehu niekoľkých sekúnd s pomocou obojstrannej čepele, s ktorou budete mať prehľad o každom zastrihnutom chĺpku.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

688

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

06/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Maximálna spokojnosť na problémovú pleť

Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.

Výhody

Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza

Nevýhody

Asi cena.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Date of Use 2026-05-24

18/09/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborné

Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

29/12/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.

Výhody

Aplikácia

Nevýhody

Neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.