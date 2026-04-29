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OneBlade – zastrih., línie a holenie
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OneBlade Face + Body
Tento produkt už nie je dostupný
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QP2824/20
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3000.103.1018.1
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Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Ktoré zariadenia môžem pripojiť k aplikácii Philips OneBlade?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Môžem na nabíjanie strojčeka Philips OneBlade používať akýkoľvek USB adaptér?
Ako môžem používať strojček OneBlade na tele?
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