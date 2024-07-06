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Všetky rady

  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
  • Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky

Tento produkt už nie je dostupný

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.5
| (1157) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky
Philips OneBlade je revolučný nový hybridný styler, ktorý dokáže zastrihávať, holiť a vytvárať rovné línie a okraje na chĺpkoch akejkoľvek dĺžky. Už nemusíte absolvovať niekoľko krokov a použiť niekoľko nástrojov. OneBlade to zvládne všetko sám.
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Philips OneBlade - voľba č.1 v oblasti elektrického zastrihovania1

Nemilosrdný k chĺpkom, jemný k pokožke

Zastrihávanie, vytváranie línií a holenie chĺpkov každej dĺžky

  • Zastrih., vytváranie línií a holenie

  • Originálna čepeľ

  • Nastaviteľný hrebeňový nástavec 5 v 1

Jedinečná technológia OneBlade

Jedinečná technológia OneBlade

Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.

Vytvorte presné línie

Vytvorte presné línie

Vytvorte presné okraje pomocou obojstrannej čepele. Môžete sa ňou holiť v oboch smeroch, takže budete skvele vidieť a mať pod kontrolou každý fúz, ktorý striháte. Upravte si línie svojho strihu rýchlo a jednoducho v priebehu sekúnd!

Zastr., vytváranie línií a holenie fúzov každej dĺžky, OneBlade

Zastr., vytváranie línií a holenie fúzov každej dĺžky, OneBlade

OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre a umožní vám efektívne a pohodlne oholiť všetky časti. Na úpravu okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

1157

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

06/07/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Úžasný strojček

Je veľmi dobré používať ho na holenie, strihanie vlasov. Množstvo príslušenstva pre neho. Vododolný a dobrá výdrž batérie.

Výhody

Len výhody

Nevýhody

Nič

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body

21/05/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Skvelý produkt pre holenie oveľa lepšie ako žiletky

Výhody

Skvelý produkt

Nevýhody

Skvelý produkt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2824/20 Face + Body

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2824/20 Face + Body

31/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kvalita

Super cena a velka moznost vyberu strihu..kvalitne ostrie a nizka hlucnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2630/30 Tvár + Telo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2630/30 Tvár + Telo

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024 

  1. Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.