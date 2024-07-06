Tento produkt už nie je dostupný
Zastrih., vytváranie línií a holenie
Originálna čepeľ
Nastaviteľný hrebeňový nástavec 5 v 1
Philips OneBlade má revolučnú technológiu navrhnutú na holenie a strihanie v oblasti tváre. Dokáže holiť fúzy akejkoľvek dĺžky. Vďaka duálnemu systému ochrany pokožky s povrchovou vrstvou čepele v kombinácii so zaoblenými hrotmi je holenie jednoduchšie a zanecháva príjemnejší pocit na pokožke. Táto technológia holenia je zároveň vybavená rýchlo kmitajúcim strihačom (12 000-krát za minútu), ktorý je výnimočne efektívny dokonca aj pri holení dlhších fúzov.
Vytvorte presné okraje pomocou obojstrannej čepele. Môžete sa ňou holiť v oboch smeroch, takže budete skvele vidieť a mať pod kontrolou každý fúz, ktorý striháte. Upravte si línie svojho strihu rýchlo a jednoducho v priebehu sekúnd!
OneBlade kopíruje kontúry vašej tváre a umožní vám efektívne a pohodlne oholiť všetky časti. Na úpravu okrajov použite obojstrannú čepeľ a vytvorte bezchybné línie pohybom čepele ktorýmkoľvek smerom.
4.5
z 5
1157
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
PhantomNNN
06/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Úžasný strojček
Je veľmi dobré používať ho na holenie, strihanie vlasov. Množstvo príslušenstva pre neho. Vododolný a dobrá výdrž batérie.
Výhody
Len výhody
Nevýhody
Nič
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 QP2834/20 Face + Body
Skvelyprodukt
21/05/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Skvelý produkt pre holenie oveľa lepšie ako žiletky
Výhody
Skvelý produkt
Nevýhody
Skvelý produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2824/20 Face + Body
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2824/20 Face + Body
Pipčo
31/10/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Kvalita
Super cena a velka moznost vyberu strihu..kvalitne ostrie a nizka hlucnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2630/30 Tvár + Telo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade QP2630/30 Tvár + Telo
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Na dosiahnutie najlepších výsledkov. Na základe 2 úplných oholení za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.