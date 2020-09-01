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  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie
  • Pohodlné, jednoduché holenie

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 1000Pánsky elektrický holiaci strojček pre suché holenie

S1110/04

4.6
| (113) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Pohodlné, jednoduché holenie
Rad holiacich strojčekov Shaver Series 1000 vám poskytne jednoduché a pohodlné oholenie za dostupnú cenu. Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu spolu so systémom čepelí CloseCut zaručia hladké výsledky.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

El. holiaci strojček pre najdokonalejšie oholenie krku vo svojej triede*

Pohodlné, jednoduché holenie

  • Systém čepelí CloseCut

  • Hlavy Flex so štyrmi smermi pohybu

  • Výklopný zastrihávač

Odolné, samoostriace čepele pre jednoduché oholenie

Odolné, samoostriace čepele pre jednoduché oholenie

Ohoľte sa bez námahy. Naše odolné čepele CloseCut sa pri každom použití automaticky ostria.

Hlavy sa ohýbajú v 4 smeroch pre jednoduché oholenie každej krivky

Hlavy sa ohýbajú v 4 smeroch pre jednoduché oholenie každej krivky

Hlavy Flex so 4 nezávislými smermi pohybu sa prispôsobia každej krivke vašej tváre, vďaka čomu jednoducho oholíte dokonca aj krk a sánku.

Otvorte stlačením tlačidla, potom pomocou kefky vyčistite

Otvorte stlačením tlačidla, potom pomocou kefky vyčistite

Jednoducho vyklopte hlavy a pomocou dodanej čistiacej kefky odstráňte zachytené chĺpky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

113

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

2

01/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek velmi dobře holí

Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.

Výhody

skvělý holící strojek za přijatelnou cenu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

04/08/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Holící strojek Philips Shaver series 1000

Jednoduché ovládání, lehký, plně funkční i pro dlouhé vousy, zastřihovač. Pěkný na pohled, bezporuchový, dlouhá životnost

Výhody

Lehkost, polně výkonný, pěkný vzhled

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/41 Holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1520/41 Holicí strojek pro suché holení

13/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Rozhodně Philips

Frézičkové holící strojky Philips používám přes 30 let a potřeba obměny byla na pořadu dne. Tento jsem si koupil vyloženě pro domácí použití a proto jsem zvolil napájení ze sítě i kvůli tomu že je lehký, mnohem lehčí než akumulátorové strojky. Předně se skvěle drží. Design tvaru a následně úchopu je dokonalý. Co mně zaujalo je že Philips vrátil výrobu holících strojků do Evropy a i tento základní model je vyroben v Holandsku. Co je ale změnou, nebo alespoň pro mně je skutečnost že napájecí kabel už není flexibilní (telefonní kabel) ale je rovný. Délkou je zřejmě stejný jako flexibilní. Kabel se upevňuje do vstupu na spodku strojku celkem snadno a má i jemnou aretaci čímž nedojde k vytržení. Zvolil jsem variantu se zastřihovačem, i když ho nepoužívám často občas se hodí, vyklopení i zavření je snadné a stříhá dobře. Samotné holení je pro mně velkou změnou k lepšímu. Dosud jsem používal dvou frézkové strojky HG342, HQ242 a jiné. Mám dojem že frézičky mají nižší otáčky ale protože (víc hlav víc umí) holení je snadnější a rychlejší. Výsledek je ale stejný jako u předešlých strojků dokonalé oholení. Jsem zvyklý holit se jednou až dvakrát týdně. Strojek ovšem umí oholit i měsíční vousy což jsem už zkusil a i když pomaleji tak ale zvládne to v pohodě. 4směrný výkyv hlavy je skvělý. Čištění a údržba jde snadno celá hlavy je snadno vyklopitelná a dá se poté i úplně sundat. Prostor pod frézičkami je celkem velký takže se nemusí strojek čistit po každém oholení. Celkově hodnotím tento strojek jako skvělý i když je základní mým požadavkům vyhovuje. Do budoucna plánuju zkusit strojek na mokré holení a jak jinak bude to určitě Philips.

Výhody

Velmi lehký, skvěle se drží, skvěle holí a vím že dlouho vydrží

Nevýhody

Vyloženou nevýhodu žádnou nemá, koupil jsem přesně ten co jsem potřeboval. Určitou změnou je rovný napájecí kabel oproti flexibilnímu na který jsem si za 30 let už zvykl.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1110/04 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 1000 S1110/04 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. V porovnaní so základnými modelmi fóliových a rotačných holiacich strojčekov najpredávanejších značiek