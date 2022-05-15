Tento produkt už nie je dostupný
Čepele MultiPrecision
Povrchová vrstva proti treniu
Hlavy MultiFlex
Režim Guard
Dosiahnite rýchle a zároveň hladké oholenie. Čepele MultiPrecision nadvihujú dlhé aj krátke chĺpky a umožňujú tak ich oholenie – a oholenie zostávajúceho strniska – len niekoľkými ťahmi.
Špeciálna povrchová vrstva nanesená na holiace krúžky je navrhnutá pre zníženie trenia na pokožke, vďaka čomu prináša hladké holenie bez námahy, ktoré minimalizuje podráždenie pokožky.
5-smerové flexibilné hlavy s 5 nezávislými pohybmi sledujú kontúry vašej tváre a umožňujú holiacemu strojčeku kĺzať sa po vašej pokožke pohodlne a s minimálnym odporom.
4.9
z 5
64
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
ZelenE
15/05/2022
Česká republika
Strojek pro rychlé a perfektní oholení
Již druhý elektrický holící strojek od Philips a obrovský rozdíl k lepšímu oproti předchozímu staršímu typu. Holí opravdu rychle, bez podráždění pokožky a dá se holit i za mokra. Přehledný displej, dlouhá výdrž baterie.
Výhody
Nedráždí pokožku, holení za mokra, dokonalé oholení.
Nevýhody
Nedokáže oholit dlouhé vousy. Prvně se musí zastřihnout zastřihovačem, pak až se dá rychle oholit krátké strniště.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Kackemis
10/05/2022
Česká republika
Perfektní holení
Manželovi jsem koupila tento holicí strojek loni k Vánocům. Sice měl starší typ také od Philips, nechtěl ho vyměnit, ale po prvním vyzkoušení šel starý na chalupu. Pochvaluje si komfortní hladké holení, snadnou výměnu hlavic, rychlé dobíjení, dlouhou výdrž baterie po nabití a celkově jeho snadné čištění.
Výhody
Vše výše zmíněné
Nevýhody
Nejsou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ozzák
29/04/2022
Česká republika
Dobrá ergonomie.
Dobře kopíruje tvář. Rychlost holení. Dlouhá výdrž baterie.
Výhody
Snadná údržba.
Nevýhody
Nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025