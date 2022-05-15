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Všetky rady

  • Znižuje podráždenie pokožky
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  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
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  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky
  • Znižuje podráždenie pokožky

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 6000El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

S6640/44

4.9
| (64) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Znižuje podráždenie pokožky
Výrobky modelového radu Philips Series 6000 umožňujú dokonale hladké oholenie a súčasne znižujú podráždenie pokožky. Obsahujú povrchovú úpravu na zníženie trenia, ktorá vytvára hladký povrch a bez námahy sa kĺže po vašej pokožke, aby zmiernila jej podráždenie.
Zobraziť všetky výhody
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

vďaka povrchovej úprave na zníženie trenia

Znižuje podráždenie pokožky

  • Čepele MultiPrecision

  • Povrchová vrstva proti treniu

  • Hlavy MultiFlex

  • Režim Guard

Čepele MultiPrecision holia efektívne aj na krátkom strnisku

Čepele MultiPrecision holia efektívne aj na krátkom strnisku

Dosiahnite rýchle a zároveň hladké oholenie. Čepele MultiPrecision nadvihujú dlhé aj krátke chĺpky a umožňujú tak ich oholenie – a oholenie zostávajúceho strniska – len niekoľkými ťahmi.

Povrchová vrstva proti treniu pre hladké oholenie bez námahy

Povrchová vrstva proti treniu pre hladké oholenie bez námahy

Špeciálna povrchová vrstva nanesená na holiace krúžky je navrhnutá pre zníženie trenia na pokožke, vďaka čomu prináša hladké holenie bez námahy, ktoré minimalizuje podráždenie pokožky.

5-smerové sledovanie kontúr pre pohodlné oholenie

5-smerové sledovanie kontúr pre pohodlné oholenie

5-smerové flexibilné hlavy s 5 nezávislými pohybmi sledujú kontúry vašej tváre a umožňujú holiacemu strojčeku kĺzať sa po vašej pokožke pohodlne a s minimálnym odporom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

64

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3

15/05/2022

Česká republika

Česká republika

Strojek pro rychlé a perfektní oholení

Již druhý elektrický holící strojek od Philips a obrovský rozdíl k lepšímu oproti předchozímu staršímu typu. Holí opravdu rychle, bez podráždění pokožky a dá se holit i za mokra. Přehledný displej, dlouhá výdrž baterie.

Výhody

Nedráždí pokožku, holení za mokra, dokonalé oholení.

Nevýhody

Nedokáže oholit dlouhé vousy. Prvně se musí zastřihnout zastřihovačem, pak až se dá rychle oholit krátké strniště.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní holení

Manželovi jsem koupila tento holicí strojek loni k Vánocům. Sice měl starší typ také od Philips, nechtěl ho vyměnit, ale po prvním vyzkoušení šel starý na chalupu. Pochvaluje si komfortní hladké holení, snadnou výměnu hlavic, rychlé dobíjení, dlouhou výdrž baterie po nabití a celkově jeho snadné čištění.

Výhody

Vše výše zmíněné

Nevýhody

Nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6630/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

29/04/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrá ergonomie.

Dobře kopíruje tvář. Rychlost holení. Dlouhá výdrž baterie.

Výhody

Snadná údržba.

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 6000 S6620/11 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 