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Shaver series 6000 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Shaver series 6000El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

S6640/44

Shaver series 6000 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Tento produkt už nie je dostupný

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    Ako čistiť holiaci strojček Philips Shaver S5000 – S7000 | Jednoduchý podrobný sprievodca

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Návody a dokumentácia

Príručka s dôležitými informáciami

  • PDF súbor, 147.2 kB
  • 19 April 2022

Návod na použitie

  • PDF súbor, 2.3 MB
  • 21 October 2025

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