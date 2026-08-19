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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 6000 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Tento produkt už nie je dostupný
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S6640/44
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Kedy by som mal vymeniť kazetu v čistiacej stanici Philips?
Ktoré holiace strojčeky Philips sú kompatibilné s kazetou Quick Clean Pod?
Ako vyčistím holiaci strojček Philips?
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