VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
  • Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 7000Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S7782/50

4.6
| (162) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky
Holiaci strojček Philips série 7000 hladko kĺže po vašej pokožke, pričom oholí každý chĺpok tesne nad ňou – dokonca aj v prípade trojdňového strniska. Je vybavený pokročilou technológiou SkinIQ, sníma, prispôsobuje sa a usmerňuje svoj pohyb pre lepšiu ochranu pokožky.
Zobraziť všetky výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Hladké oholenie, revolučná ochrana pokožky

  • Ochranná vrstva SkinGlide

  • Čepele SteelPrecision

  • Snímač pohybu Motion Control

  • Flexibilné hlavy 360-D

Holiaci strojček, ktorý znižuje trenie, čím minimalizuje podráždenie.

Holiaci strojček, ktorý znižuje trenie, čím minimalizuje podráždenie.

Medzi holiacimi hlavami a pokožkou sa nachádza ochranná vrstva. Je vyrobená až z 2 000 mikro-tech guľôčok na milimeter štvorcový a znižuje trenie pokožky o 25 %, čím sa minimalizuje podráždenie.

Lepší výkon holenia v každom ťahu

Lepší výkon holenia v každom ťahu

45 výkonných a zároveň jemných samoostriacich sa čepelí SteelPrecision na tomto holiacom strojčeku Philips vykoná až 90 000 pohybov za minútu, na jeden ťah oholí viac chlpov** pre čistú a pohodlnú úpravu.

Usmerní vás pre zlepšenie techniky holenia

Usmerní vás pre zlepšenie techniky holenia

Technológia snímania pohybu elektrického holiaceho strojčeka sleduje, ako sa holíte a navedie vás na účinnejšiu techniku. Už po troch holeniach si väčšina mužov osvojila lepšiu techniku holenia s menším množstvom ťahov***.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

162

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

17/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips je super

Zo strojčekom som zatiaľ spokojný, oholí pekne do hladka, nepoškriabe, ide ticho

Výhody

je super

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-31

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-05-31

16/06/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Overená značka.

Maximálna spokojnosť. Zariadenie som kupovala pre svojho staršieho otca, ktorý si pochvaľuje jednoduchú obsluhu a použitie. Predtým mal túto istú značku. Tak sme stavili na istotu.

Výhody

Dlhá životnosť a funkčnosť.

Nevýhody

vysoká cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-06-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Date of Use 2026-06-13

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spoľahlivosť a prirodzená manipulácia.

Niekoľko desaťročí každodenná pozitívna skúsenosť s používaním.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy

  2. Testované v porovnaní so sériou Philips 3000.

  3. * založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie GroomTribe v roku 2019.

  4. * * porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou