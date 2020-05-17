Tento produkt už nie je dostupný
Systém čepelí V-Track PRO
Hol. hl. ContourDetect s ot. v 8 smer.
Systém SmartClean Plus
Nástavec na tvar. brady SmartClick
Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie 1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.
Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8 smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké oholenie.
Prispôsobte si holenie výberom jedného z 3 režimov: Citlivé – pre jemné, avšak dôkladné oholenie. Normálne – pre dôkladné každodenné oholenie. Rýchle – pre rýchle oholenie, ktoré šetrí čas.
Ocenenia
4.8
z 5
228
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
RasťoW
17/05/2020
Slovensko
Dokonalé holenie
Holí dokonale, takmer ako žiletka. Pribalený zastrihávač je slabučký, ale našťastie mi ostal seriózny zastrihávač aj s nadstavcom zo starého strojčeka z radu AquaTouch, je to 100% kompatibilné, takže pohoda.
Výhody
Dokonalé holenie strniska 1-5 dní.
Nevýhody
Slabý zastrihávač.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9531/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9531/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Viliam
21/12/2017
Slovensko
Tento produkt absolútne splnil moje očakávania
Skvelý dizajn a funkcie...proste super! Doporučujem každému kto si chce okrem holenia vychutnať aj najmodernejšie technológie. Je to výrobok, ktorý určite osloví náročnejšieho spotrebiteľa. Skvelý darček pre priateľa alebo manžela.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9521/31 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9521/31 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho
Domic63
07/05/2021
Česká republika
Rychlé oholení bez podráždění
Holící strojek jsem dostal jako dárek, nevěděl jsem, co čekat. Při vyzkoušení to byl najednou rozdíl oproti jiným holícím strojkům co se týče preciznosti i reakce pokožky. Bylo to velmi příjemné překvapení. Strojek doplňuje dokovací stanice, díky které je péče o strojek minimální. Jediná nevýhoda je interval výměny "kapslí" do stanice. Jinak jsem velmi spokojen.
Výhody
Kvalitní oholení, nepodrážděná pokožka, dokovací stanice.
Nevýhody
Výdrž "kapslí" do dokovací stanice.
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
Oholí až o 20 % viac fúzov - v porovnaní s výrobkom SensoTouch