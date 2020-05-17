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  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
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  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu
  • Dokonalosť v každom ťahu

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 9000Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry

S9521/31

4.8
| (228) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Dokonalosť v každom ťahu
Holiaci strojček 9000 je doposiaľ náš najvyspelejší holiaci strojček. Unikátna technológia rozpoznávania kontúr prináša výnimočné sledovanie všetkých kontúr vašej tváre a systém V-Track nasmeruje chĺpky do správnej polohy pre dokonalé oholenie.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

Oholí až o 20 % viac chĺpkov* jedným ťahom

Dokonalosť v každom ťahu

  • Systém čepelí V-Track PRO

  • Hol. hl. ContourDetect s ot. v 8 smer.

  • Systém SmartClean Plus

  • Nástavec na tvar. brady SmartClick

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko

Náš najlepší holiaci systém na 1- až 3-dňové strnisko

Dosiahnite dokonalé a hladké oholenie. Presné čepele V-Track PRO jemne nasmerujú všetky chĺpky do ideálnej polohy na holenie 1- až 3-dňového strniska, dokonca aj rovno ležiace chĺpky a chĺpky rôznych dĺžok. O 30 % hladšie oholenie s menším počtom ťahov zaručí skvelý vzhľad vašej pokožky.

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Holiace hlavy sa hýbu do 8 rôznych smerov a prinášajú dokonalý výsledok

Holiace hlavy ContourDetect s otáčaním v 8 smeroch sledujú každú krivku na vašej tvári a krku. Pri každom ťahu zachytia o 20 % viac chĺpkov. Výsledkom je extrémne hladké oholenie.

Prispôsobte si holenie výberom jedného z troch nastavení

Prispôsobte si holenie výberom jedného z troch nastavení

Prispôsobte si holenie výberom jedného z 3 režimov: Citlivé – pre jemné, avšak dôkladné oholenie. Normálne – pre dôkladné každodenné oholenie. Rýchle – pre rýchle oholenie, ktoré šetrí čas.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-612383

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

228

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

17/05/2020

Slovensko

Slovensko

Dokonalé holenie

Holí dokonale, takmer ako žiletka. Pribalený zastrihávač je slabučký, ale našťastie mi ostal seriózny zastrihávač aj s nadstavcom zo starého strojčeka z radu AquaTouch, je to 100% kompatibilné, takže pohoda.

Výhody

Dokonalé holenie strniska 1-5 dní.

Nevýhody

Slabý zastrihávač.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9531/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9531/26 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

21/12/2017

Slovensko

Slovensko

Tento produkt absolútne splnil moje očakávania

Skvelý dizajn a funkcie...proste super! Doporučujem každému kto si chce okrem holenia vychutnať aj najmodernejšie technológie. Je to výrobok, ktorý určite osloví náročnejšieho spotrebiteľa. Skvelý darček pre priateľa alebo manžela.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9521/31 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9521/31 El. holiaci strojček na holenie namokro aj nasucho

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Rychlé oholení bez podráždění

Holící strojek jsem dostal jako dárek, nevěděl jsem, co čekat. Při vyzkoušení to byl najednou rozdíl oproti jiným holícím strojkům co se týče preciznosti i reakce pokožky. Bylo to velmi příjemné překvapení. Strojek doplňuje dokovací stanice, díky které je péče o strojek minimální. Jediná nevýhoda je interval výměny "kapslí" do stanice. Jinak jsem velmi spokojen.

Výhody

Kvalitní oholení, nepodrážděná pokožka, dokovací stanice.

Nevýhody

Výdrž "kapslí" do dokovací stanice.

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. Oholí až o 20 % viac fúzov - v porovnaní s výrobkom SensoTouch