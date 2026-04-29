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Holiace strojčeky na tvár
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Shaver series 9000 Pánsky elektrický holiaci strojček Wet & Dry
Tento produkt už nie je dostupný
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S9521/31
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Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ - English (US)
Všetko (9)
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ktoré holiace strojčeky Philips sú kompatibilné s kazetou Quick Clean Pod?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
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