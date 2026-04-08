Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalo hladké oholenie
Čepele Dual SteelPrecision
Snímač na kontrolu tlaku
Flexibilné hlavy 360-D
Naša patentovaná a jedinečná rotačná technológia Lift & Cut jemne nadvihne chĺpky od korienkov a potom ich presne zastrihne na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky) bez toho, aby sa jej čepele vôbec dotkli.
Rotačné holiace strojčeky Philips sú špeciálne navrhnuté tak, aby sa prispôsobili prirodzenému rastu vašich chĺpkov a zachytili chĺpky rastúce v každom smere vďaka čepeliam, ktoré sa otáčajú o 360 stupňov. Oceľové čepele Dual Steel Precision sa môžu pochváliť až 150 000 rezmi za minútu a postarajú sa o mimoriadne hladké oholenie pokožky.
Kľúčom k hladkému oholeniu a ochrane pokožky je použitie správneho tlaku. Pokročilé snímače v holiacom strojčeku snímajú tlak, ktorý vyvíjate, a inovatívny svetelný ukazovateľ vám dá vedieť, ak tlačíte príliš alebo naopak málo. Prináša prispôsobené holenie, ktoré je pre vás ideálne.
4.8
z 5
83
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Peter 01
08/04/2026
Slovensko
Overený kupujúci
V minulosti som mal túto značku a bol som spokojný, potom som prešiel na konkurenciu a ničím neprekvapila. Vrátil som sa k značke Philips, trochu som váhal aký model si kúpiť no po kúpe som bol príjemne prekvapený. Kvalita oholenia a tá rýchlosť ma príjemne prekvapila. Oplatí sa priplatiť si za radu 9 Vrelo odporúčam!
Výhody
Je skvelý
Nevýhody
Nenašiel som
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Biedrinka
22/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Ok
Tichý chod, dobré oholenie.. Privítal by som možnosť dokúpenia čistiacej stanice.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9002 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
good_luck!
03/07/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní s predchodcom Philips série 9000
V porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy
*Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie Philips Shaving v roku 2019