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  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
  • Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke

Tento produkt už nie je dostupný

Shaver series 9000Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

S9986/59

4.8
| (702) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke
Najšikovnejší holiaci strojček s umelou inteligenciou vám poskytne neuveriteľný pocit komfortu na pokožke. Poskytuje vám spätnú väzbu na tlak pri holení, aby ochránil vašu pokožku, a zároveň holí hladšie dokonca aj pri 5-dňovej brade. Sníma, vedie a prispôsobuje sa vašej jedinečnej tvári.
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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ

Dokonalá hladkosť*, prispôsobený pocit komfortu na pokožke

  • Snímač na kontrolu tlaku

  • Čepele Dual SteelPrecision

  • Dermatologicky testované

  • Flexibilné hlavy 360-D

Pomáha vám oholiť sa s využitím optimálneho tlaku

Pomáha vám oholiť sa s využitím optimálneho tlaku

Kľúčom k hladkému oholeniu a ochrane pokožky je použitie správneho tlaku. Pokročilé snímače v holiacom strojčeku snímajú tlak, ktorý vyvíjate, a inovatívny svetelný ukazovateľ vám dá vedieť, ak tlačíte príliš alebo naopak málo. Prináša prispôsobené holenie, ktoré je pre vás ideálne.

Pokročilá presnosť na hladšie oholenie*

Pokročilá presnosť na hladšie oholenie*

Vďaka 150 000 holiacich pohybov za minútu vám čepele Dual SteelPrecision zaistia hladké oholenie. 72 vysokovýkonných čepelí je samoostriacich a vyrobených v Európe.

Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov

Povedie vás lepšou technikou s menším množstvom ťahov

Technológia snímania pohybu sleduje, ako sa holíte, a povedie vás k účinnejšej technike prostredníctvom aplikácie GroomTribe. Už po troch holeniach si väčšina mužov osvojila lepšiu techniku holenia s menším množstvom ťahov**.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

702

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

21/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Splnil moje očakávania. Radosť sa holiť. Hladké holenie zakaždým

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

17/07/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

skvela volba

holi dokonale aj po piatich dnoch vyrastenom "strnisku"

Výhody

kvalitne holenie aj na niekolko dnovom "strnisku"

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ

27/09/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Vyborny strojcek.

Predtym som mal uz 11-rocny, tiez Philips, ale s tymto sa neda ani porovnat. Vyborne holi uplne na hladko, nemusim uz pouzivat ani ziletku na doholenie.

Výhody

Rychle a hladke oholenie

Nevýhody

Strojcek v stojane je nestabilny, ked pridu upratovacky radsej ho schovam do suplika

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní s predchodcom Philips Series S9000

  2. Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie GroomTribe v roku 2019

  3. * v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy

  4. * * porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou