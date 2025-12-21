Tento produkt už nie je dostupný
Snímač na kontrolu tlaku
Čepele Dual SteelPrecision
Dermatologicky testované
Flexibilné hlavy 360-D
Kľúčom k hladkému oholeniu a ochrane pokožky je použitie správneho tlaku. Pokročilé snímače v holiacom strojčeku snímajú tlak, ktorý vyvíjate, a inovatívny svetelný ukazovateľ vám dá vedieť, ak tlačíte príliš alebo naopak málo. Prináša prispôsobené holenie, ktoré je pre vás ideálne.
Vďaka 150 000 holiacich pohybov za minútu vám čepele Dual SteelPrecision zaistia hladké oholenie. 72 vysokovýkonných čepelí je samoostriacich a vyrobených v Európe.
Technológia snímania pohybu sleduje, ako sa holíte, a povedie vás k účinnejšej technike prostredníctvom aplikácie GroomTribe. Už po troch holeniach si väčšina mužov osvojila lepšiu techniku holenia s menším množstvom ťahov**.
4.8
z 5
702
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Joyef66
21/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Splnil moje očakávania. Radosť sa holiť. Hladké holenie zakaždým
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
RobertNr
17/07/2024
Slovensko
Overený kupujúci
skvela volba
holi dokonale aj po piatich dnoch vyrastenom "strnisku"
Výhody
kvalitne holenie aj na niekolko dnovom "strnisku"
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9976/55 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ
Bombaj
27/09/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Vyborny strojcek.
Predtym som mal uz 11-rocny, tiez Philips, ale s tymto sa neda ani porovnat. Vyborne holi uplne na hladko, nemusim uz pouzivat ani ziletku na doholenie.
Výhody
Rychle a hladke oholenie
Nevýhody
Strojcek v stojane je nestabilny, ked pridu upratovacky radsej ho schovam do suplika
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver series 9000 S9986/59 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní s predchodcom Philips Series S9000
Založené na sérii Philips S7000 a používateľoch aplikácie GroomTribe v roku 2019
* v porovnaní s materiálom bez povrchovej úpravy
* * porovnanie nečistôt vzniknutých holením po použití čistiacej tekutiny v kazete v porovnaní s vodou