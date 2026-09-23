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Tento produkt už nie je dostupný

ShoqBoxbezdrôtový prenosný reproduktor

SB500M/00

Maximálna hlasitosť

Osvedčený prenosný reproduktor s pripojením Bluetooth Philips ShoqBox SB500 je dokonalým zvukovým zariadením pre tých, ktorí chcú oslavovať všade, kam prídu. Vysokovýkonná maximálna hlasitosť sa spája s výbušnými basmi, zatiaľ čo indikátory LED blikajú do rytmu.

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Maximálna hlasitosť

  • Bluetooth®

  • Vodotesný a nárazuvzdorný

  • Viacfarebné svetlá

Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Či už voláte domov alebo priateľom z oslavy, v obidvoch prípadoch bude fungovať perfektne.

Zapnite svetlá! Viacfarebné svetlá LED pulzujú do rytmu

Zapnite svetlá! Viacfarebné svetlá LED pulzujú do rytmu

Vstúpte do svetla a pocíťte silu duniacich tónov a žiarivých svetiel. Jedinečné viacfarebné svetlá LED pulzujú do rytmu tónov, oživujú vašu hudbu a pridávajú vašej oslave nový rozmer. Ak však radšej tancujete potme, nie je problém – jednoducho stlačte vypínač a svetlá zhasnú.

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Technické špecifikácie

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