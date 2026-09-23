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SB500M/00
Maximálna hlasitosť
Osvedčený prenosný reproduktor s pripojením Bluetooth Philips ShoqBox SB500 je dokonalým zvukovým zariadením pre tých, ktorí chcú oslavovať všade, kam prídu. Vysokovýkonná maximálna hlasitosť sa spája s výbušnými basmi, zatiaľ čo indikátory LED blikajú do rytmu.
Bluetooth®
Vodotesný a nárazuvzdorný
Viacfarebné svetlá
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Či už voláte domov alebo priateľom z oslavy, v obidvoch prípadoch bude fungovať perfektne.
Vstúpte do svetla a pocíťte silu duniacich tónov a žiarivých svetiel. Jedinečné viacfarebné svetlá LED pulzujú do rytmu tónov, oživujú vašu hudbu a pridávajú vašej oslave nový rozmer. Ak však radšej tancujete potme, nie je problém – jednoducho stlačte vypínač a svetlá zhasnú.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
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