Tento produkt už nie je dostupný
Správna veľkosť, maximálny komfort
Táto jemná masážna vložka má širší lievik, ktorý je špeciálne navrhnutý pre mamičky s väčšími bradavkami. Možno ju používať v rámci celého radu odsávačiek Comfort značky Philips Avent. Nižšie uvedené obrázky vám pomôžu rozhodnúť sa, či potrebujete väčšiu masážnu vložku na odsávačku mlieka.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Vhodný pre všetky odsávačky Comfort
To, či potrebujete veľkú vložku na odsávačku mlieka zistíte, keď skontrolujte, či vaša bradavka pohodne zapadne do lievika vložky. Pokiaľ sa vaša bradavka dotýka alebo odiera o steny lievika vložky, musíte vybrať väčšiu vložku na odsávačku mlieka, takže odsávanie bude pohodlnejšie.
Ak bradavka pohodlne spočíva v lieviku vankúšika, používate masážny vankúšik správnej veľkosti.
Ak sa bradavka dotýka alebo trie o stenu lievika vankúšika, mali by ste používať veľký vankúšik do odsávačky mlieka so širším lievikom, aby bolo odsávanie pohodlnejšie.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF167/01 Velká masážní vložka
Dátum použitia 2019-05-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF167/01 Velká masážní vložka
Dátum použitia 2019-05-18