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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventVeľký masážny vankúšik

SCF167/01

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Správna veľkosť, maximálny komfort

Táto jemná masážna vložka má širší lievik, ktorý je špeciálne navrhnutý pre mamičky s väčšími bradavkami. Možno ju používať v rámci celého radu odsávačiek Comfort značky Philips Avent. Nižšie uvedené obrázky vám pomôžu rozhodnúť sa, či potrebujete väčšiu masážnu vložku na odsávačku mlieka.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Odsávačka mlieka so širším lievikom

Správna veľkosť, maximálny komfort

  • Vhodný pre všetky odsávačky Comfort

Široký lievik pre pohodlné používanie

Široký lievik pre pohodlné používanie

To, či potrebujete veľkú vložku na odsávačku mlieka zistíte, keď skontrolujte, či vaša bradavka pohodne zapadne do lievika vložky. Pokiaľ sa vaša bradavka dotýka alebo odiera o steny lievika vložky, musíte vybrať väčšiu vložku na odsávačku mlieka, takže odsávanie bude pohodlnejšie.

Správna veľkosť: bradavka pohodlne dosadne do lievika vložky

Správna veľkosť: bradavka pohodlne dosadne do lievika vložky

Ak bradavka pohodlne spočíva v lieviku vankúšika, používate masážny vankúšik správnej veľkosti.

Použite veľký lievik: bradavka sa dotýka stien lievika

Použite veľký lievik: bradavka sa dotýka stien lievika

Ak sa bradavka dotýka alebo trie o stenu lievika vankúšika, mali by ste používať veľký vankúšik do odsávačky mlieka so širším lievikom, aby bolo odsávanie pohodlnejšie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF167/01 Velká masážní vložka

Dátum použitia 2019-05-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF167/01 Velká masážní vložka

Dátum použitia 2019-05-18

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