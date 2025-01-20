VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Záber jedného produktu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia produktu pri používaní

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventAbsorpčné vložky do podprsenky

SCF254/61

4.9

| (273) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt

Výnimočné pohodlie a istota

Jednorazové vložky do podprsenky Philips Avent vám poskytujú potrebnú podporu počas celého obdobia dojčenia. Vďaka štruktúre v tvare medových plástov, výnimočne tenkej stredovej časti s vysokými absorpčnými vlastnosťami a nepriepustnému a priedušnému dizajnu budete mať pocit sucha a pohodlia vo dne i v noci.

Zobraziť všetky výhody
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF395/31

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

SCF396/31

Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF397/31

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/16

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/13

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/10

Výnimočné pohodlie a istota

  • Jednor. absor. vložky do podprsenky

Vrchná pokrývka so štruktúrou medových plástov

Vrchná pokrývka so štruktúrou medových plástov

Jemná vrchná pokrývka so štruktúrou medových plástov zvyšuje pohodlie pri dotyku s pokožkou.

Vysoko absorpčný materiál a stredová časť s troma vrstvami

Vysoko absorpčný materiál a stredová časť s troma vrstvami

Vysoko absorpčná stredová časť pomáha zachytávať vlhkosť a uchováva tak pokožku suchú v noci aj cez deň.

Nepriepustná a priedušná vonkajšia vrstva

Vonkajšia vrstva s efektom nepriepustnosti zachováva oblečenie suché a zároveň dodáva pocit priedušnosti.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

273

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

1

20/01/2025

Česká republika

Česká republika

Absorpční vložky

Jsou ty nejlepší vložky jaký jsem kdy mněla drží na svém místě ale jsou pohodlné jsou lepší než jiné vložky vřele doporučuji

Výhody

Drží nap svém místě a jsou pohodlné a dobře sají

Nevýhody

Nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/13 Absorpční vložky

Dátum použitia 2024-12-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/13 Absorpční vložky

Dátum použitia 2024-12-19

09/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pohodlné

Tento produkt jsem zakoupila na doporučení kamarádky a i já jsem velmi spokojena.

Výhody

Pohodlí

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky

Dátum použitia 2021-04-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky

Dátum použitia 2021-04-09

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nejlepší absorpční vložky!

V prvních měsících mateřství jsem vyzkoušela opravdu hodně absorpčních vložek do podprsenky, ale tyto jsou bezkonkurenčně nejlepší. Měla jsem velmi citlivé bradavky, ale s nimi bylo nošení podprsenky o moc pohodlnější. Dobře absorbují, jsou měkké, hezky vyplní celý košíček podprsenky a dobře drží.

Výhody

Absorpční schopnost, materiál, kvalita

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky

Dátum použitia 2020-11-06

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF254/61 Absorpční vložky

Dátum použitia 2020-11-06

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.