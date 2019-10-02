VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Go to promotion

Zľava 20 % s kódom: JESEN20

Objaviť ponuku

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia emocionálnych výhod
  • Fotografia emocionálnych výhod

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventTermo vankúšik typu 2 v 1

SCF258/02

4.8

| (18) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Pomáha stimulovať a utíšiť

Termo vankúšiky Philips Avent SCF258/02 pomáhajú stimulovať a utíšiť bolesť.

Zobraziť všetky výhody
ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF395/31

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

Jednodielna elektrická dobíjateľná odsávačka

SCF396/31

Elektrická odsávačka mlieka

Elektrická odsávačka mlieka

SCF397/31

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/16

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/13

Manuálna odsávačka mlieka

Manuálna odsávačka mlieka

SCF430/10

Na stimuláciu toku materského mlieka pred dojčením

Pomáha stimulovať a utíšiť

  • Stimulácia a tíšenie bolesti

  • Použitie za tepla aj za studena

  • 2 ks

Použitie za studena – na upokojenie zapálených alebo naliatych prsníkov

Použitie za studena – na upokojenie zapálených alebo naliatych prsníkov

Na upokojenie zapálených alebo naliatych prsníkov. Skladujte v chladničke alebo mrazničke. Vždy používajte s obalmi.

Vyvinuté v spolupráci s odborníkom na dojčenie

Vyvinuté v spolupráci s pôrodnými asistentkami a poradkyňami pre dojčenie, ktoré podporovali mamy pri dojčení po dobu 20 rokov.

Obsahuje mäkké manžety

Obsahuje mäkké manžety

Umožňujú pokožke vyššie pohodlie

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

18

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem byla spokojená

Termovložky jsem používala po narození své dcery a velmi mi pomohly s kojením

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Funkční a užitečná pomůcka

Termovložky využívám především při nalitých a bolestivých prsou a při zatvrdlinách a vždy mi pomohou. Trochu mě odrazovalo ohřívání v teplé vodě, protože jsem si myslela, že je to zdlouhavé, ale nakonec to čas šetří (nemusím prsa nahřívat ve sprše). Chladící variantu jsem využila zatím jen bez využití nachlazení v lednici a gel i tak příjemně chladí, když prsa bolí. Velikostně termovložky padly přesně na má prsa (menší) a tvarově jsou perfektní.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý produkt

Termovložky jsou opravdu praktickou pomůckou pro všechny kojící maminky. Studené použití mi ulevilo při bolesti prsou a pomohlo zahnat zánět již v počátku. Nahřáté termovložky jsem využila pro podporu toku mléka při odsávání. Použití je velmi jednoduché. Balení obsahuje 2 ks, takže jsem při bolesti jednoho prsu mohla vložky střídat a chladit neustále. Tvar i návleky jsou velmi praktické. Škoda, že jsem je neměla již na začátku kojení. Ušetřila bych si chvíle strávené pod teplou sprchou a k chlazení bych nepoužívala tvaroh nebo mraženou zeleninu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.