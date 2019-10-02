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Tento produkt už nie je dostupný
Pomáha stimulovať a utíšiť
Termo vankúšiky Philips Avent SCF258/02 pomáhajú stimulovať a utíšiť bolesť.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Stimulácia a tíšenie bolesti
Použitie za tepla aj za studena
2 ks
Na upokojenie zapálených alebo naliatych prsníkov. Skladujte v chladničke alebo mrazničke. Vždy používajte s obalmi.
Vyvinuté v spolupráci s pôrodnými asistentkami a poradkyňami pre dojčenie, ktoré podporovali mamy pri dojčení po dobu 20 rokov.
Umožňujú pokožke vyššie pohodlie
4.8
z 5
18
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
P3tra
02/10/2019
Česká republika
S produktem jsem byla spokojená
Termovložky jsem používala po narození své dcery a velmi mi pomohly s kojením
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1
TJTJ
02/03/2019
Česká republika
Funkční a užitečná pomůcka
Termovložky využívám především při nalitých a bolestivých prsou a při zatvrdlinách a vždy mi pomohou. Trochu mě odrazovalo ohřívání v teplé vodě, protože jsem si myslela, že je to zdlouhavé, ale nakonec to čas šetří (nemusím prsa nahřívat ve sprše). Chladící variantu jsem využila zatím jen bez využití nachlazení v lednici a gel i tak příjemně chladí, když prsa bolí. Velikostně termovložky padly přesně na má prsa (menší) a tvarově jsou perfektní.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1
TerkaK
01/03/2019
Česká republika
Súčasť akcie
Velmi dobrý produkt
Termovložky jsou opravdu praktickou pomůckou pro všechny kojící maminky. Studené použití mi ulevilo při bolesti prsou a pomohlo zahnat zánět již v počátku. Nahřáté termovložky jsem využila pro podporu toku mléka při odsávání. Použití je velmi jednoduché. Balení obsahuje 2 ks, takže jsem při bolesti jednoho prsu mohla vložky střídat a chladit neustále. Tvar i návleky jsou velmi praktické. Škoda, že jsem je neměla již na začátku kojení. Ušetřila bych si chvíle strávené pod teplou sprchou a k chlazení bych nepoužívala tvaroh nebo mraženou zeleninu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF258/02 Termovložky 2 v 1