Tento produkt už nie je dostupný
Viac pohodlia, viac prirodzene vytvoreného mlieka
Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo sme vytvorili najpohodlnejšiu odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, nech jemne stimuluje tok mlieka.
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Natural
Obsahuje 125 ml fľašu
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.
Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011