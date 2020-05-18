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  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventManuálna odsávačka mlieka s 3 pohármi

SCF330/13

4.9
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
Pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, aby jemne stimulovala tok mlieka. Manuálna odsávačka mlieka Avent pozostáva len z niekoľkých častí, vďaka čomu sa jednoducho montuje, používa a čistí. Je ľahká a kompaktná, vďaka čomu môžete odsávať aj mimo domu.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Manuálna odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*

  • Jednoduché používanie mimo domu

  • Odsávačka s mäkkou masážnou vložkou

  • Súčasťou sú 3 poháre na usklad. mlieka

  • Extra mäkký cumlík s priet. pre novor.

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.

Súčasťou sú 3 všestranné poháre na skladovanie mlieka

Súčasťou sú 3 všestranné poháre na skladovanie mlieka

Používajte rovnaký pohár na odsávanie, uskladnenie aj kŕmenie dieťatka materským mliekom. Ideálne na uskladnenie v mrazničke alebo chladničke

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné odsávání

Tuto odsavacku používám už u druhého dítěte a vyhovuje mi.

Výhody

Přiložené pohárky na uchování mateřského mléka jak v lednici, tak mrazáku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

04/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá a výhodná sada

Určitě doporučuji, dobré na začátek na rozkojení nebo později pro odsavání a mrazení

Výhody

Skladný, snadno se čistí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

27/09/2018

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem spokojená

Odsávačka funguje bezvadně. Nemusela jsem se ani vůbec namáhat, přístroj odsává jemně, bez bolestí a docela rychlé, samozřejmě záleží na zručnosti každého. Používala jsem odsávačku docela často, a je úplně jako nová takže kvalita materiálu moc dobrá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.