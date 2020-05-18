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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jednoduché používanie mimo domu
Odsávačka s mäkkou masážnou vložkou
Súčasťou sú 3 poháre na usklad. mlieka
Extra mäkký cumlík s priet. pre novor.
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.
Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.
Používajte rovnaký pohár na odsávanie, uskladnenie aj kŕmenie dieťatka materským mliekom. Ideálne na uskladnenie v mrazničke alebo chladničke
4.9
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zuzkkka
18/05/2020
Česká republika
Pohodlné odsávání
Tuto odsavacku používám už u druhého dítěte a vyhovuje mi.
Výhody
Přiložené pohárky na uchování mateřského mléka jak v lednici, tak mrazáku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Cloei38
04/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělá a výhodná sada
Určitě doporučuji, dobré na začátek na rozkojení nebo později pro odsavání a mrazení
Výhody
Skladný, snadno se čistí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
ahatanka
27/09/2018
Česká republika
S produktem jsem spokojená
Odsávačka funguje bezvadně. Nemusela jsem se ani vůbec namáhat, přístroj odsává jemně, bez bolestí a docela rychlé, samozřejmě záleží na zručnosti každého. Používala jsem odsávačku docela často, a je úplně jako nová takže kvalita materiálu moc dobrá.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.