Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Jednoduché používanie mimo domu
Odsávačka s mäkkou masážnou vložkou
Súčasťou balenia je fľaša a cumlík
Cestový kryt a tesniace viečko
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.
Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.
Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka čomu sa jednoducho skladuje a prenáša, takže odsávanie na cestách bude diskrétnejšie.
Ocenenia
4.8
z 5
546
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
kamka.m
28/10/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobře vymyšlená odsávačka
Tato odsávačka se snadno používá a taky snadno čistí. Když ji dobře sestavíte, je tichá a můžete odsávat i v noci v posteli. Jelikož ale krmím pouze odsátým mlékem, používám tuhle manuální odsávačku jen v noci a nebo na cestách. Z častého odsávání mne totiž bolely prsty a ruce. Proto mám i elektrickou odsávačku Avent Single. Maximální spokojenost s oběma výrobky.
Výhody
Snadná manipulace, snadná údržba, tichá
Nevýhody
Pokud musíte odsávat pět a vícekrát denně, budou vás bolet prsty a zápěstí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Verča07
06/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník!
Odsávačka mi vážně na začátku mateřství zachránila kojení. Miminko se neumělo přisát, mělo hlad, ale noční kojení trvalo třeba hodinu, než se přisálo. Nakonec jsem začala v noci odsávat, než se malá naučila sát, a byli jsme takhle všichni spokojení. Po rozkojení jsem odsávačku používala na úlevu od nalitých prsů nebo na cesty, kde jsem věděla, že nebudu moci kojit. S odsávačkou se jednoduše pracuje, odsávání jde snadno. Trochu jsem se toho bála a zvažovala i elektrickou, ale tam mě odrazovala cena. Odsávačka se dobře skládá, dá se bez problémů vymýt. Dnes už sice neodsávám, ale lahvičku využíváme doteď. Pohárky jsem všechny nevyužila, ale chtěla jsem mít jistotu, že je kdyžtak mám po ruce. Za mě je to velmi kvalitní produkt, jehož koupě rozhodně nelituju.
Výhody
Materiál, kvalita, jednoduchost ovládání, cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka
Sara1234
05/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
Snadná manipulace s výrobkem. Účinné a rychle odsávání mateřského mléka. Lehce se čistí.
Výhody
Účinnost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Klinicky overené pohodlie: pri testoch, ktorých sa zúčastnilo 110 matiek, bolo zaznamenané výrazné uprednostňovanie produktu Philips Avent pri porovnaní s popredným konkurentom.
Väčšie pohodlie s produktom Comfort: 73 % zo 73 dojčiacich matiek z Veľkej Británie sa zhodlo, že táto odsávačka mlieka bola pohodlnejšia ako ich aktuálna odsávačka (hlavná značka na trhu).
Nezávislý výskum preukázal, že vytváranie mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si www.philips.com/avent
Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.