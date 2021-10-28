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  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
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  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
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  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
  • Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventManuálna odsávačka mlieka s fľašou

SCF330/20

4.8
| (546) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*
Pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, aby jemne stimulovala tok mlieka. Manuálna odsávačka mlieka Avent pozostáva len z niekoľkých častí, vďaka čomu sa jednoducho montuje, používa a čistí. Je ľahká a kompaktná, vďaka čomu môžete odsávať aj mimo domu.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Manuálna odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Väčšie pohodlie, viac mlieka, jednoduché prenášanie*

  • Jednoduché používanie mimo domu

  • Odsávačka s mäkkou masážnou vložkou

  • Súčasťou balenia je fľaša a cumlík

  • Cestový kryt a tesniace viečko

Pohodlná poloha vďaka špeciálnemu dizajnu

Pohodlná poloha vďaka špeciálnemu dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko tiecť oveľa ľahšie.

Mäkký masážny vankúšik jemne stimuluje tok mlieka

Mäkký masážny vankúšik jemne stimuluje tok mlieka

Naša masážna vložka má zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Ikonická vložka v tvare okvetných listov je navrhnutá tak, aby napodobovala satie dieťaťa a je určená na jemnú pomoc pri stimulovaní spustenia mlieka.

Kompaktné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou

Kompaktné vyhotovenie s nízkou hmotnosťou

Odsávačka mlieka je malá a ľahká, vďaka čomu sa jednoducho skladuje a prenáša, takže odsávanie na cestách bude diskrétnejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image AWARD-961301

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

546

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobře vymyšlená odsávačka

Tato odsávačka se snadno používá a taky snadno čistí. Když ji dobře sestavíte, je tichá a můžete odsávat i v noci v posteli. Jelikož ale krmím pouze odsátým mlékem, používám tuhle manuální odsávačku jen v noci a nebo na cestách. Z častého odsávání mne totiž bolely prsty a ruce. Proto mám i elektrickou odsávačku Avent Single. Maximální spokojenost s oběma výrobky.

Výhody

Snadná manipulace, snadná údržba, tichá

Nevýhody

Pokud musíte odsávat pět a vícekrát denně, budou vás bolet prsty a zápěstí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník!

Odsávačka mi vážně na začátku mateřství zachránila kojení. Miminko se neumělo přisát, mělo hlad, ale noční kojení trvalo třeba hodinu, než se přisálo. Nakonec jsem začala v noci odsávat, než se malá naučila sát, a byli jsme takhle všichni spokojení. Po rozkojení jsem odsávačku používala na úlevu od nalitých prsů nebo na cesty, kde jsem věděla, že nebudu moci kojit. S odsávačkou se jednoduše pracuje, odsávání jde snadno. Trochu jsem se toho bála a zvažovala i elektrickou, ale tam mě odrazovala cena. Odsávačka se dobře skládá, dá se bez problémů vymýt. Dnes už sice neodsávám, ale lahvičku využíváme doteď. Pohárky jsem všechny nevyužila, ale chtěla jsem mít jistotu, že je kdyžtak mám po ruce. Za mě je to velmi kvalitní produkt, jehož koupě rozhodně nelituju.

Výhody

Materiál, kvalita, jednoduchost ovládání, cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Snadná manipulace s výrobkem. Účinné a rychle odsávání mateřského mléka. Lehce se čistí.

Výhody

Účinnost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinicky overené pohodlie: pri testoch, ktorých sa zúčastnilo 110 matiek, bolo zaznamenané výrazné uprednostňovanie produktu Philips Avent pri porovnaní s popredným konkurentom.

  2. Väčšie pohodlie s produktom Comfort: 73 % zo 73 dojčiacich matiek z Veľkej Británie sa zhodlo, že táto odsávačka mlieka bola pohodlnejšia ako ich aktuálna odsávačka (hlavná značka na trhu).

  3. Nezávislý výskum preukázal, že vytváranie mlieka môže priamo súvisieť s úrovňou stresu. Pozrite si www.philips.com/avent

  4. Odsávačka mlieka bez obsahu BPA: týka sa to iba fľaše a ďalších častí, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom. Podľa nariadenia EÚ č. 10/2011.