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  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
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  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektronická odsávačka mlieka Comfort Single

SCF332/01

4.8
| (145) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Viac pohodlia, viac mlieka
Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo sme vytvorili najpohodlnejšiu odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, nech jemne stimuluje tok mlieka.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Viac pohodlia, viac mlieka

  • Natural

  • Obsahuje 125 ml fľašu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.

S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás najpríjemnejší a najúčinnejší.

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image AWARD-961264

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

145

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

23/09/2020

Česká republika

Česká republika

Odsávačka za mě naprostý top

Elektrická odsávačka Philips mě zachránila, mohu ji doporučit všem maminkám.

Výhody

Oproti manuální je odsávání rychlejší a nebolí vás ruce

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

15/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Philips Avent elektronická odsávačka SCF332/01

Odsávačka nám slouží od roku 2014. Prožila prvé dítě a teď pomáhá u odsávání mléka pro druhé. Nemohu vynachválit. Jenom po 6 letech jsme vymenili sací membránu a přívodní hadičku rovněž odchází membrána na ochranu prsu, ale dá se odsávat i bez ní.

Výhody

Rovnoměrnost odsávaní, kvalitní stimulace

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

26/07/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při kojení

Koupila jsem si tuhle odsavacku na základě recenzí a i hlavně proto, že upřednostňují produkty Philips. Koupila jsem ji ještě když jsem byla těhotná "na každý případ" a musím říct že to byla nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Zachránila mně když jsem měla zapaleny prsniky a hledala jsem ji o půlnoci protože jsem myslela že to vybuchne. V každém případě, hned po použití se mi ulevilo. Používám ji i když chci odsat mléko do mrazáku do zásoby nebo jenom tak když potřebuji. Doporučuji umývat po každém použití důkladně. Aby fungovala, musíte mít správně složenou, jednou se mi stalo že jsem zapomněla jeden díl a už jsem si myslela, že nefunguje. Používám ji třetí rok a funguje super. Malý tip: ak plánujete odsavat pravidelně, kupte si oboustanní, ušetříte tak hodně času.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

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