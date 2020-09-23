Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Natural
Obsahuje 125 ml fľašu
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.
Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás najpríjemnejší a najúčinnejší.
Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.
Ocenenia
4.8
z 5
145
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Zuzi_M
23/09/2020
Česká republika
Odsávačka za mě naprostý top
Elektrická odsávačka Philips mě zachránila, mohu ji doporučit všem maminkám.
Výhody
Oproti manuální je odsávání rychlejší a nebolí vás ruce
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
MK 11+1
15/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Philips Avent elektronická odsávačka SCF332/01
Odsávačka nám slouží od roku 2014. Prožila prvé dítě a teď pomáhá u odsávání mléka pro druhé. Nemohu vynachválit. Jenom po 6 letech jsme vymenili sací membránu a přívodní hadičku rovněž odchází membrána na ochranu prsu, ale dá se odsávat i bez ní.
Výhody
Rovnoměrnost odsávaní, kvalitní stimulace
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Barbara
26/07/2018
Česká republika
Skvělý pomocník při kojení
Koupila jsem si tuhle odsavacku na základě recenzí a i hlavně proto, že upřednostňují produkty Philips. Koupila jsem ji ještě když jsem byla těhotná "na každý případ" a musím říct že to byla nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Zachránila mně když jsem měla zapaleny prsniky a hledala jsem ji o půlnoci protože jsem myslela že to vybuchne. V každém případě, hned po použití se mi ulevilo. Používám ji i když chci odsat mléko do mrazáku do zásoby nebo jenom tak když potřebuji. Doporučuji umývat po každém použití důkladně. Aby fungovala, musíte mít správně složenou, jednou se mi stalo že jsem zapomněla jeden díl a už jsem si myslela, že nefunguje. Používám ji třetí rok a funguje super. Malý tip: ak plánujete odsavat pravidelně, kupte si oboustanní, ušetříte tak hodně času.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011