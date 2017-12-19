Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Natural
Obsahuje 2 x 125 ml (4 oz) fľašu
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.
Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás najpríjemnejší a najúčinnejší.
Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.
4.4
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ellinka95
19/12/2017
Česká republika
Úžasné balení,úžasná funkčnost.
Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
KlaricekV
16/12/2017
Česká republika
Skvělá odsávačka
Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka
Adri87
24/04/2018
Magyarország
Minden szoptató anyukának ajánlott
Nagyon halk működés közben. Kényelmes és gyors. Segítette a tejtermelés beindulását, amire nagy szükségünk volt, mert császárral született a kisbabám.
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Náhodný kontrolovaný test s cieľom porovnať spôsoby odsávania mlieka po predčasnom pôrode (Jones a kol. ADC 2001;85:F91).