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  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
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  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka
  • Viac pohodlia, viac mlieka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektronická odsávačka mlieka Comfort Double

SCF334/02

4.4
| (9) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Viac pohodlia, viac mlieka
Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo sme vytvorili najpohodlnejšiu odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, nech jemne stimuluje tok mlieka.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Odsávačka mlieka s masážnou vložkou

Viac pohodlia, viac mlieka

  • Natural

  • Obsahuje 2 x 125 ml (4 oz) fľašu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.

S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

S režimom jemnej stimulácie a 3 režimami odsávania

Po zapnutí odsávačka funguje automaticky v režime jemnej stimulácie, aby podporila spustenie mlieka. Potom si môžete vybrať jeden z 3 režimov odsávania, ktorý bude pre vás najpríjemnejší a najúčinnejší.

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

9

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

19/12/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasné balení,úžasná funkčnost.

Nejdokonalejší odsávačka jakou jsem mohla mít. Před touto jsem měla podobnou od jiné značky, a nedá se srovnávat s Aventem. Nyní ji podědila kamarádka, a je také maximálně spokojená. Opravdu jedna z mála věcí, které není absolutně co vytknout. Moc doporučuji. ❤️

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

16/12/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá odsávačka

Elektrická odsávačka, kterou má smysl si pořídit-usnadní vám kojení, ušetří vás zatvrdlin a bolesti prsou, které lze snadno a rychle odsát. Odsávačku mohu jen doporučit, použití je snadné, je hygienická, má nádherný design a je výkonná. Díky ní se mezi kojením i vyspíte!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Pohodlná dvojitá elektrická odsávačka mateř. mléka

24/04/2018

Magyarország

Magyarország

Minden szoptató anyukának ajánlott

Nagyon halk működés közben. Kényelmes és gyors. Segítette a tejtermelés beindulását, amire nagy szükségünk volt, mert császárral született a kisbabám.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF334/02 Comfort dupla elektromos mellszívó

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Náhodný kontrolovaný test s cieľom porovnať spôsoby odsávania mlieka po predčasnom pôrode (Jones a kol. ADC 2001;85:F91).