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Philips Avent VIAPlniace poháre Philips Avent

SCF615/10

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

Úložný systém Philips Avent je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s vaším dieťaťom. Na uloženie materského mlieka a detskej stravy môžete využívať ten istý pohár. Je vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent.

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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Sterilizátor detských fliaš

Sterilizátor detských fliaš

SCF291/00

Sterilizátor

Sterilizátor

SCF293/00

Pohár na uloženie mlieka

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

  • 180 ml

Nepriepustný systém na zakrútenie

Nepriepustný systém na zakrútenie

Pre bezpečné ukladanie a prepravu

Uchovajte stravu pre svoje dieťa

Uchovajte drahocenné materské mlieko či detskú stravu v pohárikoch na uskladnenie materského mlieka Philips Avent. Jedlo môžete uchovávať v chladničke alebo v mrazničke.

Vezmite detskú stravu so sebou

Skvelé riešenie na cesty. Stravu pre svoje dieťa môžete poľahky vziať so sebou na cesty

Technické špecifikácie

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