Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Štandardné
Pre maximálnu flexibilitu.
Dá sa bezpečne použiť v ohrievači fliaš, mikrovlnke, umývačke riadu i sterilizátore.
4.9
z 5
29
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Hijašit
08/04/2023
Česká republika
Kupuji znova
Před 16 lety jsem zakoupila tyto dózy k účelu skladování mléka a později je využívala na skladování pomazánek, drobného ovoce, jogurtu, k zamrazování rybízu, domácího protlaku a když jedete kempovat odsypete si cukr, kávu... Používala jsem je téměř denně, víčko těsní i po letech na 100% Občas jsme nějakou někde zapomněli, nebo se nám nevrátila a dvě praskly, což se po těch letech dá očekávat. Jsem s nimi naprosto spokojená a mohu jen doporučit. Po letech tedy opět mířím do e-shopu pro kvalitní výrobek... ikdyž už nekojím :-p
Výhody
Mimořádně kvalitní
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
břeta
04/04/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Praktické
Používala jsem i na první děti, spokojenost. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Pepi135
06/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skělé dózičky
Super na mateřské mléko i příkrmy Dobrý tvar Jdou do mrazáku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny