Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.
K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.
4.9
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.