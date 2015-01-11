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  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic PES

SCF660/17

4.9
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dobre napapané, dobre vyspinkané
Nespokojný krik je najznámejším prejavom plaču u detí. Dojčenská fľaša na kŕmenie Philips Avent Advanced Classic výrazne potláča koliku*** a nespokojný krik. Krik potláča najmä v noci.**
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Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci**

Dobre napapané, dobre vyspinkané

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom pre novorodenca

  • 0 m+

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)

  2. Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.