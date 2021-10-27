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  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic PES

SCF663/17

4.6
| (23) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Dobre napapané, dobre vyspinkané
Nespokojný krik je najznámejším prejavom plaču u detí. Dojčenská fľaša na kŕmenie Philips Avent Advanced Classic výrazne potláča koliku*** a nespokojný krik. Krik potláča najmä v noci.**
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Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci**

Dobre napapané, dobre vyspinkané

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 1m+

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

23

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

3
2

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Super

Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše v pořádku

Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vyborna láhev

Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.

Výhody

Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

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  1. Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)

  2. Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.