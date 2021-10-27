Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík s pomalým prietokom
1m+
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.
K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.
4.6
z 5
23
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.