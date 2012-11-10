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  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané
  • Dobre napapané, dobre vyspinkané

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic PES

SCF666/17

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Dobre napapané, dobre vyspinkané
Nespokojný krik je najznámejším prejavom plaču u detí. Dojčenská fľaša na kŕmenie Philips Avent Advanced Classic výrazne potláča koliku*** a nespokojný krik. Krik potláča najmä v noci.**
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Pomôže utíšiť vaše dieťa, najmä v noci**

Dobre napapané, dobre vyspinkané

  • 1 fľaša

  • 330 ml (11 oz)

  • Cumlík s variabilným prietokom

  • 3 m+

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Púšťa vzduch do fľaše, nie do bruška dieťaťa

Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom

K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/11/2012

Polska

Polska

Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna

Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle

10/11/2012

Polska

Polska

Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna

Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle

24/09/2012

Polska

Polska

Overený kupujúci

ten produkt nadaje się do wszystkiego

butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)

  2. Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.