Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík s variabilným prietokom
3 m+
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.
K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Miszka80
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle
Rosa1506
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle
iredew
24/09/2012
Polska
Overený kupujúci
ten produkt nadaje się do wszystkiego
butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF666/17 Classic PES baby bottle
Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.