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SCF666/18
Dobre napapané, dobre vyspinkané
Nespokojný krik je najznámejším prejavom plaču u detí. Dojčenská fľaša na kŕmenie Philips Avent Advanced Classic výrazne potláča koliku*** a nespokojný krik. Krik potláča najmä v noci.**
Advanced Classic
330 ml (11 oz)
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Počas kŕmenia dieťaťa sa jedinečný ventil na cumlíku Avent ohýba a tým umožňuje prenikanie vzduchu do fľaše a nie do bruška dieťaťa. Rovnako ako pri dojčení aj tu si vaše dieťa samo reguluje prietok mlieka.
K dispozícii je päť rôznych nastavení prietoku cumlíkom.
Hodnotenie
Klinická štúdia preukázala, že vo veku dvoch týždňov deti prejavovali menej nespokojného kriku ako deti kŕmené inou fľašou popredného výrobcu. (Štúdia realizovaná Detským zdravotným inštitútom, Londýn, 2008.)
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.