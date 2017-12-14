Tento produkt už nie je dostupný
2 fľaše
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými detskými rúčkami. Vďaka tomu poskytuje maximálne pohodlie.
5.0
z 5
22
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Dětská láhev Classic+
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.