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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic

SCF680/27

5
| (22) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Našej fľaši Classic mamičky dôverujú už 30 rokov. Stále si ju vyberajú mnohé mamičky, pretože je vyvinutá na príjemné a jednoduché kŕmenie a jej účinky na potlačenie koliky a nepohodlia sú klinicky overené.*
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Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 2 fľaše

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom pre novorodenca

  • 0 m+

Jednoduché prisatie vďaka jedinečnému ventilu na cumlíku

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými detskými rúčkami. Vďaka tomu poskytuje maximálne pohodlie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

22

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Produkt má univerzální použití

Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Dětská láhev Classic+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Dětská láhev Classic+

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

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  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.