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SCF683/07
Prvý krok dieťaťa v používaní pohára
Súprava na učenie pitia z fľaše Philips Avent SCF683/07 s mäkkým náustkom s ochranou pred rozliatím, prispôsobená pre citlivé detské ďasná
260 ml (9 oz)
Cumlík s premenlivým prietokom
Upevnite držadlá s jednoduchým uchopením k detskej fľaši, aby ste naučili svoje dieťatko samostatne piť
Vymeňte cumlík za mäkký náustok chrániaci pred rozliatím – navrhnutý tak, aby chránil ďasná dieťaťa
Dojčenskú fľašu jednoducho premeníte výmenou cumlíka za mäkký náustok na pitie chrániaci pred rozliatím
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