VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Záber jedného produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Záber jedného produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventSúprava na učenie pitia z detskej fľaše

SCF683/07

Prvý krok dieťaťa v používaní pohára

Súprava na učenie pitia z fľaše Philips Avent SCF683/07 s mäkkým náustkom s ochranou pred rozliatím, prispôsobená pre citlivé detské ďasná

Zobraziť všetky výhody

Rukoväte na fľaše s jednoduchým uchopením

Prvý krok dieťaťa v používaní pohára

  • 260 ml (9 oz)

  • Cumlík s premenlivým prietokom

Jednoduché uchytenie, odnímateľné držadlá

Jednoduché uchytenie, odnímateľné držadlá

Upevnite držadlá s jednoduchým uchopením k detskej fľaši, aby ste naučili svoje dieťatko samostatne piť

Mäkký náustok chrániaci pred rozliatím

Mäkký náustok chrániaci pred rozliatím

Vymeňte cumlík za mäkký náustok chrániaci pred rozliatím – navrhnutý tak, aby chránil ďasná dieťaťa

Vymeňte cumlík za mäkký náustok

Vymeňte cumlík za mäkký náustok

Dojčenskú fľašu jednoducho premeníte výmenou cumlíka za mäkký náustok na pitie chrániaci pred rozliatím

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.