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  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic

SCF683/17

4.7
| (101) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Našej fľaši Classic mamičky dôverujú už 30 rokov. Stále si ju vyberajú mnohé mamičky, pretože je vyvinutá na príjemné a jednoduché kŕmenie a jej účinky na potlačenie koliky a nepohodlia sú klinicky overené.*
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Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 1m+

Jednoduché prisatie vďaka jedinečnému ventilu na cumlíku

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými detskými rúčkami. Vďaka tomu poskytuje maximálne pohodlie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

101

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

27/10/2021

Česká republika

Česká republika

Super

Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše v pořádku

Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vyborna láhev

Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.

Výhody

Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.

Nevýhody

Casem se omyje odmerka vody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev

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  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.