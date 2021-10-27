Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík s pomalým prietokom
1m+
Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými detskými rúčkami. Vďaka tomu poskytuje maximálne pohodlie.
4.7
z 5
101
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
Klinická štúdia preukázala, že vo veku 2 týždňov deti kŕmené z fľaše Philips Avent prejavovali menej príznakov koliky ako deti kŕmené z fľaše od iného popredného výrobcu, najmä v noci.