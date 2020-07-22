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  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Classic

SCF686/17

4.9
| (140) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Našej fľaši Classic mamičky dôverujú už 30 rokov. Stále si ju vyberajú mnohé mamičky, pretože je vyvinutá na príjemné a jednoduché kŕmenie a jej účinky na potlačenie koliky a nepohodlia sú klinicky overené.*
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Používatelia nám veria už 30 rokov

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 1 fľaša

  • 330 ml (11 oz)

  • Cumlík s variabilným prietokom

  • 3 m+

Jednoduché prisatie vďaka jedinečnému ventilu na cumlíku

Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Klinicky overená schopnosť výrazného potláčania nespokojného kriku

Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Ergonomický tvar pre maximálne pohodlie

Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými detskými rúčkami. Vďaka tomu poskytuje maximálne pohodlie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

140

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

22/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce

Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

13/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Pro krmení bez bolesti bříška

Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.

Výhody

Snadné čištění, antikolikový systém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Avent

Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička

Výhody

Prostě dětem sedí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011

  2. U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt koliky ako u bábätiek kŕmených bežnou fľašou. U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených inou fľašou od popredného výrobcu.