Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
330 ml (11 oz)
Cumlík s variabilným prietokom
3 m+
Jedinečný ventil na cumlíku sa počas kŕmenia ohýba podľa rytmu, akým bábätko saje. Mlieko bude prúdiť presne podľa tempa vášho bábätka, čím zabránite prejedaniu, grckaniu a plynatosti
Spánok a výživa sú pre zdravie a šťastie vášho dieťaťa kľúčové. Náhodný klinický test s cieľom zistiť vplyv tvaru detskej fľaše na „správanie dieťaťa“ preukázal, že detská fľaša Philips Avent Classic výrazne potláča nespokojný krik o približne 28 minút denne v porovnaní s porovnávacou fľašou (46 min. oproti 74 min., p = 0,05). To platí najmä v noci.**
Vďaka jedinečnému tvaru sa táto dojčenská fľaša ľahko chytá a drží v ľubovoľnom smere, aj malými detskými rúčkami. Vďaka tomu poskytuje maximálne pohodlie.
4.9
z 5
140
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Pajassek
22/07/2020
Česká republika
Skvělé funkce
Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Lucynkaaa91
13/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Pro krmení bez bolesti bříška
Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.
Výhody
Snadné čištění, antikolikový systém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
M.am
26/05/2020
Česká republika
Avent
Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička
Výhody
Prostě dětem sedí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF560/17 Dětská láhev Classic+
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011
U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt koliky ako u bábätiek kŕmených bežnou fľašou. U 2-týždňových bábätiek, ktoré boli kŕmené fľašou Philips Avent, sa preukázal nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätiek kŕmených inou fľašou od popredného výrobcu.