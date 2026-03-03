SCY100/01
Dostupné v
1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom 1
0 m+
Náš klinicky overený* ventil potláčajúci koliku je navrhnutý na zníženie koliky a plynatosti. Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent znižuje výskyt koliky a nervozity. Deti kŕmené fľašami Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku sú v noci o 60 % menej nervózne než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.
Hodnotenie
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.