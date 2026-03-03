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Všetky rady

  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
  • Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Philips AventDetská fľaša so systémom potláčania koliky

SCY100/01

Dostupné v

125 ml (4 oz)
125 ml (4 oz)
260 ml (9 oz)
260 ml (9 oz)
Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*
Fľaše radu Anti-colic so systémom ventilu potláčajúcim koliku a textúrovaným cumlíkom sú navrhnuté tak, aby minimalizovali prerušovanie a nepohodlie pri kŕmení. Vďaka integrovanému ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch dostáva do fľašky a nie do bruška dieťaťa.
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Navrhnuté na kŕmenie bez prerušenia

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s prietokom 1

  • 0 m+

Jedinečný ventil Anti-colic – navrhnutý na zmiernenie prehĺtania vzduchu

Jedinečný ventil Anti-colic – navrhnutý na zmiernenie prehĺtania vzduchu

Náš klinicky overený* ventil potláčajúci koliku je navrhnutý na zníženie koliky a plynatosti. Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent znižuje výskyt koliky a nervozity. Deti kŕmené fľašami Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku sú v noci o 60 % menej nervózne než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše a zaisťuje kŕmenie bez prerušenia

Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie

Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie

Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.

  2. Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

  3. Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.