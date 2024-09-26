Dostupné v
1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík s prietokom 2
1m+
Náš klinicky overený* ventil potláčajúci koliku je navrhnutý na zníženie koliky a plynatosti. Klinické štúdie preukázali, že fľaša Philips Avent znižuje výskyt koliky a nervozity. Deti kŕmené fľašami Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku sú v noci o 60 % menej nervózne než deti kŕmené fľašami potláčajúcimi koliku od konkurenčných výrobcov.
Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.
Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.
4.8
z 5
33
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Felixya
26/09/2024
România
Súčasť akcie
Produs peste asteptari
Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.
Výhody
Material de calitate
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Jojo15
26/09/2024
România
Súčasť akcie
Sunt foarte incantata de toate produsele incercate
Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.
Výhody
Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul
Nevýhody
Nu are
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
AIoana2024
25/09/2024
România
Súčasť akcie
Un produs bun
Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
U dvojtýždňových bábätiek kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nervozity ako u bábätiek kŕmených z inej fľaše poprednej značky.
Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehĺtaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.
Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehĺtaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätka. Medzi jej symptómy patrí plač a nespokojný krik.